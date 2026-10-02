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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على منع إشغال الأرصفة وحق المشاة في استخدامها

الأرصفة خُصصت لحماية المشاة وتيسير حركتهم بأمان
الأرصفة خُصصت لحماية المشاة وتيسير حركتهم بأمان
محمد الغزاوى

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد في إطار حرص محافظة بورسعيد على الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، أن الرصيف حق أصيل للمشاة، وقد خُصص ليضمن تنقلهم بأمان بعيدًا عن حركة المركبات.

الأرصفة خُصصت لحماية المشاة وتيسير حركتهم بأمان

واهاب محافظ بورسعيد بأصحاب المحال التجارية والكافيهات الالتزام بعدم إشغال الأرصفة أو افتراشها بالبضائع أو المقاعد أو أي معوقات، لما يسببه ذلك من إعاقة لحركة المواطنين وإجبارهم على السير في نهر الطريق، بما يعرض حياتهم للخطر ويؤثر على المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أن الحفاظ على حق المواطن في استخدام الرصيف مسؤولية مشتركة، مشددًا على استمرار جهود المحافظة في التصدي لكافة صور إشغال الطريق، بما يحقق الانضباط ويحافظ على سلامة المواطنين، ويعكس الوجه الحضاري اللائق بمحافظة بورسعيد.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد حق المواطن

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