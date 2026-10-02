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تسريب خطة مرعبة.. ميرور: بوتين خطط لهجوم ضخم على 3 محطات نووية أوكرانية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تسريب خطة مرعبة.. ميرور: بوتين خطط لهجوم ضخم على 3 محطات نووية أوكرانية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خاطر عبادة

أشارت خطط مسربة إلى أن روسيا ستشن هجمات على البنية التحتية للطاقة والمحطات النووية في أوكرانيا هذا الشتاء في محاولة خطيرة لتجميد أعدائها من البرد وإخضاعهم.

وبحسب تقارير نشرتها صحيفة ديلي ميرور البريطانية، يخطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتجميد الأوكرانيين وإخضاعهم هذا الشتاء في موجة ضخمة من الضربات ضد عدة أهداف - بما في ذلك البنية التحتية للطاقة النووية في البلاد .

وحذر المسؤولون في كييف من أن هذا الشتاء قد يكون الأقسى في الحرب حتى الآن، حيث تستخدم روسيا أسلحتها المتطورة بشكل متزايد لتدمير شبكة الكهرباء في أوكرانيا قبل أشهر الشتاء القارس القادمة.

وأشارت السلطات الأوكرانية إلى هجوم وقع يوم الأربعاء باعتباره بداية الحملة الشتوية الروسية. فقد استُهدفت محطة توليد طاقة حرارية كبيرة ومنشآت طاقة أخرى في العاصمة كييف، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والمياه عن عدة أحياء.

وقالت السلطات الأوكرانية إن هذه مجرد البداية، محذرةً من أن روسيا تخطط لقصف شتوي باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة تعمل بمحركات نفاثة غالباً ما تكافح القوات الأوكرانية لاعتراضها.

 

تفاصيل خطة لاستهداف محطات نووية أوكرانية


وفقا للتقرير، عرض وزير الطاقة الأوكراني، دينيس شميهال، خطة حرب روسية تم اعتراضها على الشركاء الأوروبيين في باريس قبل أسبوعين، والتي تضمنت مخططات مرعبة لضرب محطات الطاقة النووية.

كما ورد في الخطة، التي اطلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز ، خططاً مفصلة لتعطيل شبكة الكهرباء الأوكرانية عبر هجمات متواصلة. 
وستستهدف حملة الضربات، التي تستخدم ما يصل إلى ألف صاروخ وطائرة مسيّرة وقنبلة، مجموعة واسعة من المنشآت.

كما زعمت أنه سيتم استهداف المحطات الفرعية الكهربائية ومحطات الطاقة الكهرومائية والحرارية ومباني الغلايات في محاولة لكسر الروح المعنوية وشلّ المجهود الحربي.


الهدف: غلق المحطات النووية الثلاث

 

وأوضح التقرير أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن روسيا ستطلق صواريخ بهدف إغلاق محطات الطاقة النووية الثلاث العاملة في أوكرانيا، مستهدفة محطات التحويل الكهربائية التي تربط هذه المحطات بالشبكة.

وتقع محطات التحويل على بعد أقل من ميل واحد من المفاعلات، مما يعني وجود خطر كبير لحدوث انصهار كارثي في ​​حالة انحراف الضربة عن هدفها ولو قليلاً.

وأفادت التقارير أن شميهال أبلغ شركاءه الأوروبيين في باريس أن موسكو تخطط أيضاً لإطلاق عشرات الصواريخ الباليستية والقنابل الانزلاقية على شبكة المياه الأوكرانية، وسيمثل هذا أول هجوم روسي واسع النطاق من نوعه على شبكة المياه الأوكرانية.

كانت محطة زابوريزهيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا، مركزًا لمعارك ضارية طوال فترة الحرب، وقد انتقلت ملكية المحطة إلى روسيا في مارس 2022 بعد غارات متكررة استهدفتها أو حاصرتها.

ومنذ ذلك الحين، شنت القوات المسلحة الأوكرانية غارات على المنطقة، حيث قُتل سائق في غارة جوية بطائرة مسيرة على الموقع في أبريل، وفي مايو أُبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتعرض مختبر في المحطة للقصف.

روسيا بوتين استهداف محطات نووية في أوكرانيا أوكرانيا

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