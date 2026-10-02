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وزير الخارجية يناقش فرص التعاون مع رئيس المصرف العربي للتنمية في أفريقيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يناقش فرص التعاون مع رئيس المصرف العربي للتنمية في أفريقيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى الدكتور  بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة الثاني من أكتوبر، عبد الله المصيبيح، رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وذلك على هامش منتدى العلمين أفريقيا.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أشاد بالتعاون المتميز مع المصرف، معرباً عن تقديره للدور التنموي المهم البنك في دعم جهود التنمية بالقارة وتمويل مشروعات البنية التحتية والزراعة وسلاسل القيمة وتنمية قدرات القطاع الخاص، مؤكداً التطلع إلى مواصلة التعاون الثلاثي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري في المشروعات التي يمولها المصرف في أفريقيا.

كما تناول اللقاء فرص التعاون في مجالات النقل واللوجستيات وربط الأسواق الأفريقية، ودعم المشروعات المشتركة ونقل الخبرات المصرية وبناء القدرات، بما يعزز من دور مصر كمركز للتعاون العربي–الأفريقي ويدعم جهود التنمية والتكامل الاقتصادي بالقارة، مشيراً إلى الدور المحوري لمنصة "حافز" في نشر المناقصات وفرص الأعمال والقنوات ذات الصلة.

وعقب اللقاء، تفقد الجانبان المعارض المصاحبة لمنتدى العلمين أفريقيا والمخصصة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، حيث اطلعا على نماذج من المشروعات والابتكارات التي تعكس الإمكانات المتنامية للشباب الأفريقي.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الله المصيبيح المصرف العربي للتنمية الاقتصادية أفريقيا

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