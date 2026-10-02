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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف: افتتاح 4 مساجد في قرى مركزي الفشن والواسطى

افتتاح مساجد ببني سويف
افتتاح مساجد ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أناب اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية في افتتاح 4 مساجد بقرى مركزي الفشن والواسطى، بتكلفة إجمالية زادت عن 11.5 مليون جنيهاً،وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد وعمارة بيوت الله.

حيث افتتح مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة الفشن مسجد"الواحد الأحد"بقرية شنرا "بعد إحلاله وتجديده" على مساحة 250 م²، بتكلفة 4 مليون جينهاً"جهود ذاتية"،وذلك بحضور ضياء الدين إبراهيم نائب رئيس المركز،الشيخ أحمد الجزار مدير أدارة أوقاف الفشن،والشيخ عبدالله عبد العظيم مسئول المساجد بالإدارة وحيدر حسين مدير الرصد الميدانى بالوحدة المحلية.

كما شهد "اليوم" افتتاح مسجد "المصطفى"بعزبة أحمد طاهر،بعد تطويره ورفع كفاءته،على مساحة 205 مترا وبتكلفة 860 ألف جنيهاً تقريباً "خطة الوزارة"،حيث أقيمت الصلاة بعد افتتاح المسجد وبحضور: أشرف حمزاوى نائب رئيس مركز ومدينة الفشن،والشيخ محمد شاكر،والشيخ أحمد عيساوى مدير الإرشاد الدينى وأهالى عزبة أحمد طاهر.

فيما افتتح على يوسف رئيس مركز ومدينة الواسطى،مسجد "العضامي"بقرية بني نُصير بعد"إحلاله وتجديده"بتكلفة 6 ملايين جنيها "جهود ذاتية"، على مساحة 250م2، وذلك في حضور:النائب أحمد إبراهيم الجنيدي عضو مجلس النواب،أشرف مليجي نائب رئيس المدينة، والشيخ عماد مدير إدارة أوقاف الوسطى وعماد سنجر رئيس قرية الميمون والشيخ رمضان عبد المحسن مفتش مساجد الواسطى وطارق _إدارة خدمة المواطنين بالوحدة المحلية.

وتم افتتاح مسجد"الهدى"بقرية أبوصير الملق،بعد تطويره ورفع كفاءته، على مساحة 127 م2 وبتكلفة مليون جنيهاً تقريباً" خطة الوزارة"،حيث أقيمت الصلاة بالمسجد بعد افتتاحه،وذلك بحضور: شريف ياسين نائب مركز ومدينة الواسطى، أحمد الديب رئيس مجلس قروي أبو صير الملق.

بني سويف الواسطي الفشن قرية شنرا عزبة أحمد طاهر قرية بني نُصير قرية أبوصير الملق

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