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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف تستضيف 28 سائحاً بممشى الكورنيش خلال رحلتهم النيلية ضمن خطة تنشيط السياحة

سياحة بني سويف
سياحة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تواصل بني سويف، استقبال الأفواج السياحية من مختلف دول العالم،ضمن خطة المحافظة لتنشيط السياحة الداخلية،حيث وصل "أمس" فوج سياحي متعدد الجنسيات مكون من 28 زائراً من السُيّاح الأستراليين ،على متن باخرة نيلية،وكان في استقبالهم فريق من اللجنة المكلفة بإدارة الممشى وبعض العاملين بالإدارة العامة للسياحة بالمحافظة.

تضمنت الجولة زيارة الممشى السياحي على كورنيش النيل بمدينة بني سويف،حيث استمتع أعضاء الفوج بالأجواء النيلية الخلابة والمناظر الطبيعية ،بجانب التعرف على أبرز معالم المدينة الحديثة وبعض المظاهر التراثية التي تعكس الطابع الثقافي والحضاري للمحافظ، وذلك برفقة المرشد السياحي عمر غانم.

تجدر الإشارة إلى أن استقبال الأفواج السياحية يتم تحت إشراف إدارة السياحة واللجنة المشرفة على الكورنيش، وبمتابعة من اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، ضمن خطط التنمية الشاملة، من خلال تطوير الخدمات السياحية وتوفير المناخ المناسب لاستقبال الزوار بما يُعزز من فرص استدامة هذا القطاع الحيوي

بني سويف الفشن سياحة بني سويف

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