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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس السويسري جي بارميلان يعلن استقالته بعد 10 سنوات في الحكومة

الرئيس السويسري جي بارميلان يعلن استقالته
الرئيس السويسري جي بارميلان يعلن استقالته
خاطر عبادة

أعلن الرئيس السويسري جي بارميلان، يوم الجمعة، قراره مغادرة الحكومة الفيدرالية في 31 ديسمبر المقبل، بعد عشر سنوات قضاها ضمن السلطة التنفيذية الجماعية التي تحكم البلاد، حيث يشغل حالياً منصب رئيس وزارة الاقتصاد والتعليم والبحث العلمي.
وأوضح السياسي، الذي يُعد معتدلاً داخل حزب الاتحاد الديمقراطي للوسط UDC اليميني الذي يمثله، أن هدفه هو إفساح المجال أمام "قوى جديدة" لتشق طريقها في السياسة الوطنية.

وتتألف الحكومة الفيدرالية السويسرية من سبعة مستشارين فيدراليين يتخذون قراراتهم بالتوافق ويتناوبون على منصب رئيس البلاد سنوياً.

الرئاسة الأولى في زمن كورونا

كان بارميلان البالغ 66 عاماً، مزارعاً للعنب قبل دخوله السياسة، تولى الرئاسة الأولى لسويسرا في 2021 بنظام التناوب، ويحظى باحترام واسع داخلياً وخارجياً، خاصة في المؤسسات الأوروبية التي تربطها ببرن علاقة وثيقة قائمة على حزمة اتفاقيات ثنائية جرى تجديدها مؤخراً ولا يزال التصديق النهائي عليها معلقاً.
وفي عامه الرئاسي الأول، دافع بارميلان عن مبدأ الزمالة الذي تُدار به الدولة، حيث أيد السياسة الصحية الحكومية في مواجهة جائحة كوفيد-19، بما في ذلك شهادات التطعيم، رغم معارضة حزبه، كما سعى حينها، بصفته مسؤولاً عن الاقتصاد، لتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.


الرئاسة الثانية والتحديات الاقتصادية


أما في رئاسته الثانية الحالية، فكان من أبرز الملفات التي تعامل معها زيادة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات السويسرية إلى أعلى مستوى بين الاقتصادات المتقدمة، قبل أن يتم خفضها لاحقاً إلى مستويات الاتحاد الأوروبي بعد مفاوضات شاقة مع إدارة دونالد ترامب.
وكان بارميلان أيضاً المهندس الرئيسي لاتفاقية التجارة الحرة بين الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (سويسرا وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج) ومجموعة ميركوسور، وهي اتفاقية بالغة الأهمية لقطاع الصناعات التصديرية السويسرية، كما دافع عن الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي رغم معارضة حزبه لها.
بداية مأساوية للرئاسةوبدأت رئاسته الحالية بواحدة من أخطر المآسي التي شهدتها البلاد في عقود، إثر حريق اندلع في حانة خلال احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة وأسفر عن مقتل 41 شاباً ومراهقاً وإصابة أكثر من مائة شخص، حيث زار الرئيس موقع الحادث في الأول من يناير لجمع المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وينحدر بارميلان من كانتون فود في المنطقة الناطقة بالفرنسية، ومن المقرر أن يخلفه في الرئاسة اعتباراً من 1 يناير 2026 وزير الخارجية الحالي إجنازيو كاسيس.


من يخلف بارميلان؟


وفي الأسابيع المقبلة، سيتعين على البرلمان اختيار خليفة بارميلان في الحكومة الفيدرالية عبر اقتراع سري، ومن المرجح أن يكون من حزبه، حزب UDC الذي تصدر الانتخابات الأخيرة كأكثر الأحزاب حصولاً على الأصوات.

ويملك الحزب مقعدين من أصل سبعة في السلطة التنفيذية، فيما تتوزع المقاعد الخمسة الباقية بين الحزب الاشتراكي (مقعدان) وأحزاب يمين الوسط (مقعدان) وحزب الوسط (مقعد واحد).

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