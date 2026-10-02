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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

معارك عنيفة على جبهات تعز ولحج وسط تصعيد جوي واسع

تعز
تعز
رحمة سمير

قال إياد الموسمي مراسل القاهرة الإخبارية من عدن، إن المعارك على الساحل والجبهتين الغربية والجنوبية في اليمن خاصة في محافظتي لحج وتعز، تشهد حالة من الكر والفر بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية، موضحًا أن الحوثيين يحاولون خلال ساعات الصباح السيطرة على بعض المواقع، قبل أن تتمكن القوات الحكومية من استعادتها.

وأوضح الموسمي، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المعلومات تشير إلى سقوط عشرات أو مئات القتلى من جماعة الحوثي خلال اليومين الماضيين، بالتزامن مع دفع الجماعة بتعزيزات كبيرة إلى مناطق جنوب غرب وغرب تعز، خاصة السلاسل الجبلية المطلة على باب المندب والمناطق المحيطة بكهبوب وجبل الأغبري وجبل حبشي، إلى جانب مناطق أخرى في ريف تعز القريبة من محافظة لحج.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن المعارك تشهد استخدام الأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة والطائرات الحربية، لافتًا إلى تطورات جديدة في عدن فجر اليوم، تمثلت في إطلاق الحوثيين طائرة مسيرة وعدد من الصواريخ الباليستية باتجاه أحد معسكرات التحالف العربي في منطقة البريقة، موضحًا أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت الطائرة المسيرة، بينما سقطت بعض الصواريخ دون وقوع إصابات أو أضرار بشرية، خاصة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية وإخلاء المعسكرات مسبقًا.

وأكد إياد الموسمي استمرار الغارات الجوية في محافظات صعدة ومأرب والبيضاء ومناطق أخرى تشهد اشتباكات، مشيرًا إلى أن التركيز الأكبر ينصب على جبهة تعز، حيث تنفذ الطائرات الحربية مئات الغارات يوميًا، مستهدفة مواقع وثكنات وتعزيزات وتجمعات تابعة لجماعة الحوثي.

https://www.youtube.com/shorts/1Ct4lurDq24 

معارك عنيفة تصعيد حج القاهرة الإخبارية عدن

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