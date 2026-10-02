قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرض نجل الفنان محمد عز لحادث سيارة أليم | شاهد
خطيب الأزهر يحذر من اختراق وعي الشباب وجرهم إلى مسارات الضياع والفشل
الطماطم بـ 15 ولا بـ 50 جنيهًا؟.. حقيقة ارتفاع الأسعار بسبب حشرة السوسة
الوزراء: المتحف المصري الكبير استقبل نحو 4 ملايين زائر منذ افتتاحه وحتى نهاية أغسطس
الوزراء: المتحف المصري الكبير يستقبل 4 ملايين زائر منذ افتتاحه وحتى نهاية أغسطس
في عيدها القومي.. وزير الأوقاف ومحافظ الغربية يؤديان صلاة الجمعة بالمسجد الأحمدي
تسريب خطة مرعبة.. ميرور: بوتين خطط لهجوم ضخم على 3 محطات نووية أوكرانية
الاتحاد الأوروبي يهدد أمريكا بسبب قرب حظر تصدير الديزل .. ماذا يحدث؟
شروط التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026
وزير الخارجية: مصر حريصة على تمكين الشباب الأفريقي وبناء قدراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي
تراجع رئيس الأوبرا عن استقالته.. مهرجان الموسيقى العربية الـ34 في موعده
اليابان تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اعتقال موظف بوزارة الطاقة الأمريكية بتهمة محاولة تقديم دعم مادي للحوثيين

اعتقال موظف بوزارة الطاقة الأمريكية بتهمة محاولة تقديم دعم مادي للحوثيين
اعتقال موظف بوزارة الطاقة الأمريكية بتهمة محاولة تقديم دعم مادي للحوثيين
أ ش أ

ألقت السلطات الأمريكية القبض على موظف بوزارة الطاقة الأمريكية، واتهمته بمحاولة تقديم دعم أو موارد مادية لجماعة الحوثي في اليمن، المصنفة منظمة إرهابية أجنبية، وفقا لوزارة العدل الأمريكية.

وقالت وزارة العدل في بيان إن أشتون حامد العبودي، البالغ من العمر 51 عاما والمقيم في ريتشلاند بولاية واشنطن، من المقرر أن يمثل للمرة الأولى أمام قاض اتحادي في ريتشلاند في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وقال جون أندرو أيزنبرج، مساعد وزير العدل لشؤون الأمن القومي، إن الموظف الحكومي الأمريكي، وفقا للاتهامات، سافر إلى الخارج واستخدم خبرته المتخصصة في محاولة لمساعدة الحوثيين، الذين تصنفهم الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية وتدعمهم إيران.

وأضاف أيزنبرج أن العبودي حصل كذلك على مواد لتصنيع متفجرات وطائرات مسيرة قادرة على حمل هذه المتفجرات، ووصف الاتهامات بأنها «مقلقة للغاية».

بدوره، قال جارود براون، مساعد مدير قسم مكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي)، إن المتهم «خان الولايات المتحدة» وحاول مساعدة الحوثيين، لكن جهود المكتب أسفرت عن رصد أنشطته واحتجازه.

وأضاف براون، نقلا عن الشكوى الجنائية، أن العبودي حاول مساعدة الجماعة على تحسين قدراتها في مجال الاتصالات، واشترى مواد لصنع متفجرات بدائية وطائرات مسيرة، وسافر إلى اليمن حيث يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء.

وأشار إلى أن منع الإرهاب وحماية الأراضي الأمريكية يمثلان جزءا أساسيا من مهمة مكتب التحقيقات الاتحادي، مضيفا أن المكتب سيستخدم موارده كافة ويعمل عن كثب مع شركائه لتحديد وإحباط أي شخص يخطط لارتكاب أعمال إرهابية أو مساعدة جماعات إرهابية.

وفي حال إدانته، يواجه العبودي عقوبة قصوى تصل إلى 20 عاما في السجن.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية أن الاتهامات الواردة في الشكوى لا تعدو كونها ادعاءات، وأن المتهم يُفترض أنه بريء ما لم تثبت إدانته بما لا يدع مجالا للشك أمام محكمة قانونية.

السلطات الأمريكية القبض على موظف بوزارة الطاقة الأمريكية موارد مادية لجماعة الحوثي في اليمن وزارة العدل الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمن الحرم المكي

ضايق المارة وأثار الهلع.. أمن العاصمة المقدسة ينفي محاولة تنفيذ عمل إرهابي في الحرم المكي

حالة الطقس

«منخفض جوي وأمطار رعدية».. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الجمعة وتغيّر نوعية الملابس

الزمالك

سرقة جديدة في الزمالك.. اختفاء خردة بـ15 مليون جنيه وأجهزة بلاي ستيشن وتليفزيونات

محمد هاني

الأهلي يحسم بدائل الجبهة اليمنى في ظل تعثر التجديد لـ محمد هاني

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب الآن في مصر

الهواتف المحمولة

قفزة غير متوقعة في أسعار الهواتف بمصر.. زيادات تصل إلى 78% رغم ارتفاع عالمي محدود

الأرصاد

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات

بالصور

شاهد.. لامبورجيني ريفويلتو تظهر بشكل جديد أكثر شراسة

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

بفستان ناعم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

فستان لافت.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد