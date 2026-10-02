وزير الزراعة يوجه قوافل غذائية مجانية.. وتحرك فني عاجل لـ 4 قرى بأسوان

في استجابة عاجلة من علاء فاروق، وزير الزراعة لأهالي قرى "بشاير الخير 1" و"بشاير الخير 2" و"توماس وعافية" بمحافظة أسوان، وجه الوزير بالتحرك الميداني الفوري لتقديم كافة أوجه الدعم الغذائي والفني لسكان القرى الثلاث، وذلك للتخفيف عن كاهل العائلات بالمنطقة وحل المشكلات المعيشية والزراعية التي واجهتهم خلال الفترة الأخيرة.

وانطلقت قوافل محملة بأطنان من السلع الغذائية الأساسية والدواجن نحو قرى "بشاير الخير 1" و"بشاير الخير 2" و"توماس وعافية"، لتوزيعها بالمجان على الأهالي وتوفير الاحتياجات اليومية للأسر، بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة لضمان التوزيع الميداني المنظم الذي يغطي كافة أرجاء القرى.

وتوجهت لجنة هندسية وفنية متخصصة إلى القرى الثلاثة لإجراء حصر شامل وعاجل لأعطال مواتير ومحطات الرفع والمحولات المغذية لشبكات الري. وبدأت اللجنة بالفعل في تنفيذ أعمال الصيانة المبدئية للشبكات المتضررة وتوفير قطع الغيار اللازمة، تمهيداً لوضع حلول جذرية تضمن انتظام تدفق مياه الري للأراضي والحفاظ على المحاصيل.

تأتي هذه الخطوة العاجلة تأكيداً على حرص وزارة الزراعة على مواصلة تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لأهالي القرى، ومساندة الجهود التنفيذية لمحافظة أسوان عقب انتقال ولايتها إليها مؤخراً.

وفي هذا السياق، ووفقاً لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تعكف أجهزة الوزارة حالياً على تجهيز عشرات الأطنان من السلع والمواد الغذائية الأساسية لدعم الأسر في القرى والمناطق بالمحافظات الأكثر احتياجاً، تمهيداً لانطلاق قوافل جديدة وتوزيع المساعدات عليهم خلال الأسبوعين القادمين.

وأكدت الوزارة استمرار تواجد فرق المتابعة الميدانية لحين الاطمئنان الكامل على وصول المساعدات الغذائية لكافة أهالى القرى، واستقرار الخدمات وانتظامها بكفاءة عالية.