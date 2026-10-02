محافظ أسيوط: ضبط مبيدات زراعية مغشوشة ومحظورة وغير مسجلة خلال حملة تفتيشية مكثفة بمركز الفتح

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محال الاتجار في المبيدات والأسمدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق بين مديرية الزراعة والجهات المعنية، لضبط الأسواق والتأكد من تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي المطابقة للاشتراطات، والتصدي لأي مخالفات قد تضر بالمحاصيل الزراعية أو بصحة وسلامة المواطنين.

وأوضح المحافظ أن مديرية الزراعة بأسيوط برئاسة المهندس محمد عبدالرحمن وكيل الوزارة، نفذت حملة تفتيشية بمركز الفتح من خلال قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات بالمديرية وبالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات، وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من المبيدات المخالفة داخل أحد محال الاتجار، تنوعت ما بين مبيدات محظورة، وأخرى غير مسجلة بوزارة الزراعة وغير صالحة للتداول والاستخدام، بالإضافة إلى مبيدات منتهية الصلاحية، من بينها مبيدات حشرية ومبيدات لمكافحة النيماتودا.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات وتحرير محضر بالمخالفات، وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، مؤكدًا أن الحملات تستهدف إحكام الرقابة على تداول المبيدات والأسمدة والتأكد من التزام المنشآت بالقواعد والاشتراطات المنظمة لهذا النشاط.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على محال ومخازن المبيدات والأسمدة بمختلف أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وشرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات، حفاظًا على القطاع الزراعي وحماية المزارعين من المستلزمات الزراعية غير المطابقة أو غير المصرح بتداولها.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تواصل دعم جهود الرقابة على الأسواق ومستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يتماشى مع توجهات الدولة للحفاظ على جودة المنتجات الزراعية ودعم المزارعين وضمان تداول مستلزمات إنتاج آمنة ومطابقة للقواعد والاشتراطات المعمول بها.