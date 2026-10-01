محافظ أسيوط: تدريب العاملين بالديوان العام على أعمال الإطفاء والإخلاء

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، حرص المحافظة على رفع مستوى الجاهزية والتعامل الفعال مع حالات الطوارئ والأزمات، من خلال تنفيذ برامج تدريبية عملية للعاملين بديوان عام المحافظة، تشمل أعمال الإطفاء والإخلاء والتعامل مع مختلف المواقف الطارئة، بما يعزز إجراءات السلامة والحماية ويحافظ على الأرواح والممتلكات.

وأوضح المحافظ أن التدريبات تستهدف تنمية مهارات العاملين ورفع مستوى وعيهم بإجراءات السلامة والتصرف السليم في حالات الطوارئ، والتدريب على الاستخدام الآمن لمعدات الإطفاء، إلى جانب التعرف على مسارات الإخلاء ومخارج الطوارئ ونقاط التجمع، بما يضمن سرعة الاستجابة وحسن التصرف حال وقوع أي طارئ.

وأضاف اللواء محمد علوان أن إدارة الأمن برئاسة سامح عبدالقادر، مدير الإدارة، بالتنسيق مع إدارة الأزمات برئاسة عرفة الولي، مدير الإدارة، تنفذان برامج التدريب والتجهيز للعاملين، حيث قام كل من وليد محمد عبده ووائل أحمد من إدارة الأمن بتنفيذ التدريب العملي على أعمال الإطفاء وإجراءات الإخلاء، مع مراجعة إجراءات التأمين والسلامة ومعدات الإطفاء ومسارات ومخارج الإخلاء، في إطار خطة متكاملة لرفع درجة الاستعداد والتعامل مع الأزمات والطوارئ، تتضمن تنفيذ تجربة إخلاء عملية لمبنى ديوان عام المحافظة لقياس مدى الجاهزية وسرعة الاستجابة والالتزام بالإجراءات المحددة.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار التدريب العملي ورفع الوعي بإجراءات السلامة، مؤكدًا أن الجاهزية المسبقة والتدريب على سيناريوهات الطوارئ يمثلان عنصرًا أساسيًا في حماية العاملين والمترددين على مبنى ديوان عام المحافظة، وضمان التعامل المنظم والسريع مع أي موقف طارئ، وفقًا لقواعد وإجراءات السلامة المعتمدة.