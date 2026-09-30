تحذير عاجل من تضامن أسيوط.. اختراق حساب وكيل الوزارة على واتساب

حذر حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط، المواطنين من التعامل مع أي رسائل تصل إليهم من رقم هاتفه عبر تطبيق «واتساب»، وذلك بعد تعرض حسابه على التطبيق للاختراق.

أي طلب تحويل أموال لا يمثلني

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط في بيان رسمي عبر صفحة المديرية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن أي شخص يطلب تحويل أموال أو مبالغ مالية من خلال حسابه المخترق لا يمثل حسن عثمان، موضحًا أن هذه الرسائل صادرة عن الشخص الذي تمكن من اختراق الحساب.

إجراءات لاستعادة الحساب وتأمينه

وأوضح أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الحساب وتأمينه، مطالبًا المواطنين بعدم الاستجابة لأي طلبات مالية أو مشاركة أي بيانات شخصية أو أكواد تصل إليهم من الحساب، لحين الإعلان رسميًا عن استعادته وتأمينه بشكل كامل.

«التضامن» تناشد المواطنين توخي الحذر

وناشدت مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط جميع المواطنين توخي الحذر وعدم التعامل مع أي رسائل تتضمن طلبات مالية صادرة من الحساب خلال فترة الاختراق، مع ضرورة تجاهل أي طلب لتحويل أموال أو الإفصاح عن بيانات أو أكواد.