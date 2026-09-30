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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: 49 إزالة جديدة للتعديات ومخالفات البناء ضمن الموجة الـ30

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تنفيذ 49 إزالة جديدة للتعديات ومخالفات البناء ضمن أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات، في إطار التحرك الميداني المستمر للحفاظ على أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، والتعامل الحاسم مع مخالفات البناء والتعديات بمختلف صورها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح محافظ أسيوط أن أعمال الإزالة جرى تنفيذها من خلال الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة المعنية، وشملت مخالفات متنوعة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية، بما يعكس استمرار جهود المحافظة في إنفاذ القانون والتصدي لأي تعديات جديدة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الأعمال تضمنت إزالة 9 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة التابعة لجهة الموارد المائية والري، بمساحة 390 متر مربع، إلى جانب إزالة 7 حالات بناء مخالف دون ترخيص بمساحة 530 متر مربع، فضلًا عن إزالة 19 حالة تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بإجمالي 11 قيراط و3 أسهم.

وأضاف المحافظ أن الحملات شملت كذلك إزالة 8 حالات بناء مخالف دون ترخيص بمساحة 530 متر مربع مباني و12 سهم زراعة، بالإضافة إلى 6 حالات لمتغيرات مكانية بمساحة 520 متر مربع مباني و12 سهم زراعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع أي تعديات أو مخالفات يتم رصدها، مع توجيه الأجهزة التنفيذية بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة وعدم السماح بعودة المخالفات بالمواقع التي جرى التعامل معها.

وأكد اللواء محمد علوان أن مواجهة التعديات ومخالفات البناء تمثل أولوية للحفاظ على حقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية، مشددًا على تطبيق القانون بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بالتوازي مع استمرار أعمال المتابعة لمنع ظهور أي تعديات جديدة.

أسيوط 49 إزالة مخالفات البناء الموجة الـ30 لإزالة التعديات الرقعة الزراعية أراضي أملاك الدولة

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