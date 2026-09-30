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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

استعدادا لموسم الأمطار.. محافظ أسيوط يوجه بالتأكد من جاهزية محطات الصرف ومعدات الإغاثة ومخرات السيول

تشكيل لجان ومجموعات عمل للتأكد من جاهزية محطات الصرف ومعدات الإغاثة ومخرات السيول لموسم الأمطار
تشكيل لجان ومجموعات عمل للتأكد من جاهزية محطات الصرف ومعدات الإغاثة ومخرات السيول لموسم الأمطار
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد والجاهزية بكافة الأجهزة التنفيذية والمرافق والقطاعات بالمحافظة، استعدادًا لموسم الأمطار والسيول لعام 2026/2027، مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة والتأكد من جاهزية مختلف عناصر منظومة مواجهة الأزمات والطوارئ، بما يضمن سرعة التعامل مع أية تداعيات محتملة ويحافظ على سلامة المواطنين والمنشآت.

أخطار الأمطار الغزيرة والسيول

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تشكيل لجان ومجموعات عمل للمرور الميداني على أعمال الحماية من أخطار الأمطار الغزيرة والسيول، ومراجعة جاهزية محطات الصرف والتأكد من كفاءة مولدات الديزل والطلمبات، إلى جانب متابعة أعمال تطهير مخرات السيول والبرابخ وفحصها، والتأكد من سلامتها وقدرتها على استيعاب وتصريف كميات مياه الأمطار، مع استمرار أعمال الصيانة والتطهير بالمواقع المستهدفة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن إدارة الأزمات بالمحافظة برئاسة عرفة الولي تشارك في أعمال التنسيق والمتابعة بين مختلف الأجهزة والجهات المعنية، بما يضمن تكامل منظومة الاستعداد وسرعة تبادل المعلومات والتعامل مع أية بلاغات أو طوارئ، فضلًا عن التنسيق المستمر مع مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، ووزارة الموارد المائية والري، لمتابعة التنبؤات الجوية والظواهر المناخية واتخاذ الإجراءات الاحترازية في ضوء المستجدات.

ولفت المحافظ إلى مراجعة جاهزية معدات الإغاثة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية، والتأكد من صلاحيتها الفنية وقدرتها على التشغيل والدفع بها إلى المناطق التي قد تتعرض لأي طارئ، بالتوازي مع إعداد مجموعات عمل مدنية مدربة للمشاركة في مجابهة مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول ودعم جهود الأجهزة التنفيذية عند الحاجة.

وأوضح اللواء محمد علوان أن منظومة الحماية من أخطار السيول بالمحافظة تضم 2 مخر سيل صناعي بقرية درنكة، و16 وادي سيل طبيعي شرق وغرب النيل، و59 سد إعاقة، و11 جسر حماية، و3 حواجز توجيه، و3 بحيرات تخزين، مؤكدًا استمرار أعمال المراجعة والتطهير والصيانة لجميع عناصر المنظومة والتأكد من كفاءتها وجاهزيتها للتعامل مع أية كميات أمطار أو سيول محتملة.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الأمطار الغزيرة والسيول، وتكثيف حملات التوعية بالإجراءات الاحترازية، خاصة الابتعاد عن مجاري السيول والمناطق المنخفضة وأماكن تجمع المياه، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الأجهزة التنفيذية، مؤكدًا استمرار التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامة المنشآت والممتلكات.

أسيوط محافظ أسيوط استعدادًا لموسم الأمطار منظومة مواجهة الأزمات والطوارئ اخبار الطقس

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