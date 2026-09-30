هتدينى كام.. عبدالواحد السيد: زمن الانتماء انتهى.. ومش هتكون عندي مشكلة لو فتوح راح الأهلي

تحدث عبدالواحد السيد، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، عن مستقبل أحمد فتوح، لاعب الفريق، وإمكانية انتقاله إلى النادي الأهلي، في ظل وجود عرض من أحد الأندية الليبية للحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وجاءت تصريحات عبدالواحد السيد خلال ظهوره في برنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، حيث ناقش مع مهيب عبد الهادي موقف أحمد فتوح، وإمكانية رحيله عن الزمالك.

وسأل مهيب عبد الهادي عبدالواحد السيد: «هل أنت مع بيع فتوح وهل ممكن تشوفه في الأهلي؟».

ورد عبدالواحد السيد قائلًا: «زمان اللعيبة كان عندها انتماء للمكان اللي فيه أكثر بصراحة».

وأضاف: «دلوقتي اللاعب تفكيره هتديني كام.. المكان اللي هيديله أكثر هيروح له».

وتابع: «فأنا مش هيكون عندي أي استغراب لو أحمد فتوح راح الأهلي».

عبدالواحد السيد: ضد بيع فتوح في التوقيت الحالي

وفي الوقت نفسه، أكد عبدالواحد السيد أنه لا يؤيد رحيل أحمد فتوح عن الزمالك خلال التوقيت الحالي، مشيرًا إلى أن الفريق يحتاج إلى جميع لاعبيه، خاصة بعد رحيل عدد من العناصر.

وقال: «وأنا بقولك هنا أنا ضد بيعه في التوقيت ده، لأن الزمالك محتاج كل لاعب».

وأضاف: «أنت لسه بايع بيزيرا، ومظنش فلوسه هتغير حاجة في وضع النادي برضه».

تفاصيل عرض النادي الليبي لضم فتوح

وتأتي تصريحات عبدالواحد السيد بعد كشف سمير صلاح، وكيل أحمد فتوح، عن تفاصيل العرض المقدم من أحد الأندية الليبية للتعاقد مع اللاعب.

وأوضح وكيل فتوح أن النادي الليبي تقدم في البداية بعرض قيمته 500 ألف دولار لشراء اللاعب، إلا أن الزمالك رفض العرض وطلب الحصول على 700 ألف دولار.

وأشار إلى أن النادي الليبي رفع عرضه بالفعل إلى 700 ألف دولار، لكن الزمالك رفض مجددًا وطلب مليون دولار للموافقة على بيع أحمد فتوح.

وأكد سمير صلاح أن النادي الليبي وافق على دفع مليون دولار لنادي الزمالك مقابل شراء اللاعب، مشيرًا إلى وجود عرض آخر للحصول على خدماته على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

وأوضح وكيل فتوح أن عرض الإعارة جاء مقابل 500 ألف دولار، في ظل رغبة الزمالك في تجنب سيناريو عودة اللاعب إلى مصر بعد فترة الإعارة والانتقال إلى نادٍ آخر.

وكيل فتوح يكشف راتبه في حالة الإعارة

وكشف سمير صلاح أن أحمد فتوح سيحصل على 3.5 مليون دولار خلال موسمي الإعارة، بواقع مليون ونصف دولار في الموسم الأول ومليوني دولار في الموسم الثاني.

وعن إمكانية زيادة قيمة الإعارة من 500 ألف إلى 700 ألف دولار، قال وكيل اللاعب: «صعب جدًا، ده آخر حاجة، الإعارة 500 ألف دولار والشراء مليون دولار».

وأكد أن النادي الليبي ينتظر رد نادي الزمالك النهائي بشأن العرض المقدم للحصول على خدمات أحمد فتوح.