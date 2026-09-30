بعد الفوز بخماسية.. مهيب عبد الهادي: حسام حسن يغلق باب تأويل تصريحاته

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي، مقدم برنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، على الجدل الذي أثير حول تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن المدير الفني أوضح موقفه وأغلق باب تأويل تصريحاته.

وقال مهيب عبد الهادي خلال برنامجه: «مصر تفوز النهارده بخماسية على جنوب السودان وكابتن حسام يغلق باب تأويل التصريحات».

وأضاف: «كنا أول ناس هنا في برنامج اللعيب من يوم تصريحات كابتن حسام حسن قبل مباراة أنجولا، وقولنا إنه قال لنا في تصريحات خاصة إنه مكنش يقصد كده».

وتابع: «طيب أهو طلع ووضح وقال كل الكلام اللي قولناه ده.. منظركم إيه دلوقتي؟ إحنا في برنامج اللعيب سابقين أوي أوي، لأننا هنا بنقدر نوصل للمصدر نفسه».

وأوضح مهيب عبد الهادي أن بعض وسائل الإعلام تعتمد على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: «غيرنا مش عارف يوصل للمصدر نفسه، يسمع حاجة من هنا أو هنا، يجيب من السوشيال ميديا وخلاص ويطلع يتكلم».

وشدد مقدم «اللعيب» على أن حديثه لا يأتي بهدف الدفاع عن حسام حسن، قائلًا: «أنا مش مخول إني أطلع أدافع عن كابتن حسام حسن، ده دورنا إننا نوضح كلامه اللي قاله في تصريحات خاصة لينا».

مهيب عبد الهادي ينتقد الهجوم على حسام حسن

وتطرق مهيب عبد الهادي إلى موقف بعض الأطراف من المدير الفني لمنتخب مصر، قائلًا: «هو إنتوا مش كنتوا قبل كده بتقولوا محدش يتكلم على المدير الفني لمنتخب مصر وكنتوا بتطلعوا بيانات؟ دلوقتي الكل يتسابق للهجوم عليه».

كما تحدث عن النادي الأهلي، مؤكدًا أن النادي قادر على الرد والدفاع عن نفسه، وقال: «هو النادي الأهلي ميقدرش يرد بنفسه؟ يقدر، ده نادي كبير أوي ومؤسسة عريقة وتقدر تدافع عن نفسها وتجيب حقها».

وأضاف: «فأنت حضرتك مش حامي حمى النادي الأهلي، الأهلي يقدر يتكلم عن نفسه».

وأكد مهيب عبد الهادي أن حديثه يركز على ما وصفه بالحملة التي تعرض لها حسام حسن، قائلًا: «أنا بتكلم على الحملة اللي اتعملت بالشكل ده على المدير الفني لمنتخب مصر».

مهيب يوجه رسالة إلى حسام حسن

ووجه مهيب عبد الهادي نصيحة إلى حسام حسن بشأن تصريحاته خلال المؤتمرات الصحفية التي تسبق وتلي مباريات المنتخب، قائلًا: «وهنا بقول لكابتن حسام حسن في المؤتمرات الصحفية الخاصة بالماتش اتكلم عن ما يخص الماتش فقط».

واختتم: «طبعًا أنا مش هقولك تتكلم في إيه، لكن علشان المتربصين».

منتخب مصر يكتسح جنوب السودان

وتأتي تصريحات مهيب عبد الهادي عقب تحقيق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط، ليتصدر المجموعة الثانية مؤقتًا، بعد التعادل مع أنجولا في الجولة الأولى والفوز على جنوب السودان في الجولة الثانية.