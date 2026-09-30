تفاصيل رسالة فتوح الأخيرة إلى الزمالك.. وموقفه من التجديد

كشف الإعلامي خالد الغندور إن أحمد فتوح، لاعب الزمالك، طلب من إدارة النادي حسم موقفها النهائي بشأن تجديد تعاقده، وذلك عقب عودته من معسكر منتخب مصر.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور إن فتوح عرض على الزمالك أكثر من عرض تلقاه خلال الفترة الماضية، أبرزها من أندية تركية، بالإضافة إلى عرض أهلي بنغازي الليبي، مطالبًا الإدارة بتحديد موقفها، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وتابع: فتوح لا يمانع تجديد عقده حال وجود رغبة من الزمالك، بشرط تقديره ماديًا، كما يرحب بالرحيل إذا كانت هذه رغبة النادي، على أن يحقق الزمالك أكبر استفادة مالية ممكنة من الصفقة.

مباراة الزمالك القادمة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم 7 أكتوبر المقبل على ستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري بفارق نقطتين عن المتصدر بيراميدز وبالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثالث.