تفاصيل جلسة معتمد جمال باللاعبين خلال مران الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور إن معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك، عقد جلسة مطولة مع اللاعبين خلال المران وتحدث عن أكثر من ملف.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور إن المدرب أخطر اللاعبين بخوض مواجهة إنبي الودية بالقوام الأساسي مع منح الفرصة لمجموعة أخرى من اللاعبين في الشوط الثاني.

وتابع: معتمد جمال أكد للاعبين على خوض مواجهة زد في كأس الرابطة بالناشئين والشباب.

وواصل: المدير الفني أيضا أكد للاعبين أن المعسكر المطول قبل مباراة الأهلي في بطولة الدوري سيكون في القاهرة.

مباراة الزمالك القادمة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم 7 أكتوبر المقبل على ستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري بفارق نقطتين عن المتصدر بيراميدز وبالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثالث.