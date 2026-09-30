دماء في قمرة القيادة.. تفاصيل صادمة يكشفها ركاب طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

وصفت راكبة كانت على متن طائرة "فلاي دبي" - التي اضطرت للهبوط اضطرارياً في المملكة العربية السعودية - مشاهد مروعة لقناة "12" الإسرائيلية.

وذكرت السيدة - التي لم يُكشف عن اسمها - للشبكة عبر رسالة نصية: "سمعنا صرخات داخل الطائرة.. ثم فُتح باب قمرة القيادة ورأينا دماءً، وتبين أن شخصاً ما طعن الطيار بسكين جيب".

وبحسب الإعلام العبري فقد نشب شجاراً عنيفاً بين الطيارين داخل قمرة الطائرة.

وأشارت المسافرة إلى أن ركاباً إسرائيليين ساعدوا أفراد الطاقم في السيطرة على المعتدي.

وأضافت: "كنا ندعو ونردد صلاة ’شماع يسرائيل‘ (اسمع يا إسرائيل).. كانت هناك لحظات ظننا فيها أننا لن ننجو بحياتنا".

وفي مكالمة هاتفية مع الشبكة، قالت سيدة أخرى عرّفت نفسها باسم "نوعام": "بدأت الصرخات تعلو في الطائرة.. من ركاب أدركوا ما كان يحدث.. فهمنا أن أحد الطيارين قد طُعن وأصيب بجروح خطيرة، وأنهم فقدوا السيطرة على الطائرة؛ إذ بدأت تهوي بسرعة.. كان الموقف مرعباً للغاية".