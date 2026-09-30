أحمد عبدالحليم: فوز مصر على جنوب السودان متوقع.. ولقاء جنوب أفريقيا الأصعب

أكد أحمد عبد الحليم، نجم الزمالك السابق، أن فوز منتخب مصر على جنوب السودان بخمسة أهداف كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن المنتخب يجب أن يضع التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية هدفًا أساسيًا له.

وقال أحمد عبد الحليم، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد عبد الجليل، إن مباراة منتخب مصر الودية أمام جنوب أفريقيا ستكون أقوى من مواجهتي أنجولا وجنوب السودان، وستكون اختبارًا مهمًا للمنتخب خلال فترة التوقف الحالية.

وأضاف أن محمد صلاح، قائد منتخب مصر، أحد أهم نجوم كرة القدم في العالم، مشددًا على ضرورة معاملته بطريقة خاصة والاستفادة من إمكانياته الكبيرة داخل صفوف المنتخب.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن منتخبات أفريقيا تطورت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث مفاجآت في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

واختتم أحمد عبد الحليم تصريحاته بالإشادة بأحمد فتوح، مؤكدًا أنه أحد نجوم منتخب مصر في الفترة الحالية، ويمتلك حلولًا فردية كبيرة يمكن أن تساعد المنتخب في المباريات.