أحمد عبدالحليم: دفاع الزمالك الأفضل في الدوري وعمر جابر وشحاته يستحقان المنتخب

أشاد أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق، بالنتائج التي حققها الزمالك في الدوري الممتاز قبل فترة التوقف الدولي، خاصة في ظل الظروف التي مر بها الفريق وتأخر فترة الإعداد، مشيرا إلى أن فترة التوقف الدولي في صالح الفريق.

وأكد أحمد عبد الحليم في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع محمد عبدالجليل، أن الزمالك حقق المطلوب من مباريات الدوري والبداية كانت جيدة بحصد 13 نقطة من 5 جولات.

وأضاف نجم الزمالك السابق، أن دفاع الأبيض كان متماسكا وقدم مستويات مميزة وهو أفضل خط دفاع في الدوري.

وقال أحمد عبد الحليم إنه لا يعرف سبب عدم انضمام عمر جابر لمنتخب مصر رغم تألقه وخبراته الكبيرة.

وأشاد "عبد الحليم" بمحمد شحاتة لاعب وسط الزمالك مؤكدأ أنه كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر خاصة أنه كان من العناصر الأساسية للمنتخب في بطولة أفريقيا.

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته بالتأكيد على أن الثنائي محمد إسماعيل والونش من أفضل المدافعين في مصر وكانا يستحقان التواجد في معسكر المنتخب، وأن حسام اشرف مهاجم مميز وسيكون أحد نجوم الدوري في الموسم الحالي.