الزمالك ينتظر رفع إيقاف القيد التأديبي في يناير.. ومذكرة الاستئناف أمام كاس

قال الإعلامي خالد الغندور، إن نادي الزمالك ينتظر تحديد جلسة المحكمة الرياضية الدولية «كاس» للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار إيقاف القيد التأديبي في قضية المغربي صلاح مصدق.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أرسل الزمالك مذكرة الاستئناف إلى المحكمة، بعد إنهاء القضية مع اللاعب وإخطار «كاس» بتسوية المستحقات.

وتابع: يأمل الزمالك في قبول الاستئناف ورفع العقوبة قبل فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، على أن يصدر القرار النهائي بعد نظر المحكمة للملف كما يعمل النادي ايضاً على تسوية القضايا الأخرى المرتبطة بالسداد.

في سياق أخر، كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، عن موعد صرف المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، إلى جانب موعد عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية، وذلك في ظل التقارير التي تحدثت عن وجود أزمة مالية داخل النادي.

كانت الساعات الماضية قد شهدت تداول أنباء بشأن تأخر مستحقات لاعبي الزمالك، وسط تساؤلات حول موقف الإدارة من حل الأزمة خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يحدد موعد صرف المستحقات

وقال ماهر غريب في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»: «قريبًا جدًا سيتم صرف مستحقات اللاعبين خلال هذا الأسبوع، والأولوية لإدارة الزمالك تتمثل في سداد المستحقات المتأخرة».

وأضاف: «تم إبلاغ اللاعبين منذ السبت الماضي أن العودة إلى التدريبات ستكون اليوم، والأمور المادية لنادي الزمالك ليست على ما يرام».