موقف الزمالك من ملف المدير الرياضي.. وقرار بشأن شركة الكرة

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الأخير، شهد الموافقة على استكمال إجراءات إنشاء شركة الكرة خلال الفترة المقبلة، على أن يتم مناقشة الأمر بصورة أكبر في الاجتماع المقبل، وسيتم عقد جلسات مع عدد من المستثمرين لمناقشة الأمر.

وقال محمد فاروق عبر برنامجه البريمو على فضائية TeN: مجلس إدارة الزمالك خلال اجتماعه لم يناقش ملف تعيين المدير الرياضي الجديد، رغم وجود اتفاق مع حسام الزناتي على تولي المنصب خلفاً لجون إدوارد.

وأضاف: تم الاتفاق على توجيه قيمة صفقة بيع البرازيلي خوان بيزيرا إلى نادي شباب أهلي دبي الإماراتي،لصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة، إلى جانب سداد مصروفات فريق الكرة والمديونيات المستحقة على النادي لبعض اللاعبين السابقين بعد التوصل معهم لتسوية مستحقاتهم.

حقيقة تمرد لاعبي الزمالك

وكشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن وجود أزمة بين لاعبي الفريق الأول ومجلس الإدارة، مؤكدًا أن الفريق سيعود إلى التدريبات غدًا، مع وجود تحركات من إدارة النادي لصرف المستحقات المالية للاعبين.

وقال ماهر غريب، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»، إنه لا توجد أزمة مع لاعبي الزمالك، مشيرًا إلى أن الفريق سيستأنف تدريباته غدا.

وأوضح: «عيب جدًا يتقال إن لاعبي الزمالك رافضين ينزلوا التدريب، وأول الموسم نزلوا التدريب ومخدوش مستحقاتهم»، مؤكدًا أن من حق كل لاعب المطالبة بمستحقاته، وأن صرف المستحقات يمثل أولوية بالنسبة لإدارة النادي.

وأضاف أن النادي يعمل على صرف مستحقات اللاعبين خلال الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن معتمد جمال وعبد الناصر محمد أبلغا اللاعبين بالعودة إلى التدريبات.

وتابع: «عيب يقال كده عن لاعبي الفريق؛ لأنهم رجالة».

ماهر غريب: الزمالك يمر بأزمة مالية

وعن الوضع المالي داخل نادي الزمالك، أكد ماهر غريب أن النادي يواجه بالفعل أزمة مالية، موضحًا أن الإدارة تعمل على توفير تدفقات مالية خلال الفترة المقبلة.

وقال: «لأ طبعًا.. الزمالك في أزمة مالية، ويسعى النادي لإيجاد تدفقات مالية، والزمالك عدى تحديات وصعوبات».

وأشار إلى أن وصول المستحقات الخاصة بصفقة بيزيرا، إلى جانب العمل على فرع النادي في أكتوبر وتسويق العضويات، من شأنه أن يساهم في تحسين الوضع المالي للنادي.

وأضاف: «مع وصول مبلغ بيزيرا هتعمل انفراجة، بالإضافة إلى فرع أكتوبر وتسويق العضويات، وهنبقى أفضل عن الموسم الماضي بإذن الله، وده الشغل الشاغل حاليًا في النادي».

حقيقة وجود انقسامات داخل مجلس الزمالك

وتطرق مدير إدارة الإعلام بالزمالك إلى ما تردد بشأن وجود انقسامات داخل مجلس إدارة النادي وغياب بعض الأعضاء عن اجتماع المجلس الأخير.

وأكد أن ما يتردد عن وجود انقسامات بين أعضاء مجلس الإدارة مجرد شائعات، مشيرًا إلى عقد اجتماع للمجلس أمس.

وأوضح أن بعض الأعضاء الذين لم يحضروا الاجتماع، ومن بينهم هاني برزي وعمرو أدهم، من الأعضاء المعتادين على الحضور، لكنهما تغيبا بسبب ظروف خاصة.