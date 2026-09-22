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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انا مش همشي ومكمل .. سيف جعفر يحسم موقفه مع الزمالك

سيف جعفر
سيف جعفر
يارا أمين

كشف الإعلامي محمد طارق أضا،  عن آخر تطورات استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة التوقف الدولي، وموقف عدد من اللاعبين، إلى جانب خطة معتمد جمال لتجهيز الفريق للمرحلة المقبلة.

وأوضح محمد طارق أضا خلال ظهوره ببرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن معتمد جمال سيعمل خلال الفترة الحالية على بعض الأمور التكتيكية، مع البحث عن اللاعبين الذين يمتلكون مرونة في المشاركة بأكثر من مركز، خاصة في ظل وجود بعض القيود التي تجعل الجهاز الفني في حاجة إلى استغلال العناصر المتاحة بالشكل الأمثل.

وأشار إلى أن الجهاز الفني سيحاول إعادة بعض اللاعبين إلى مستواهم، ومن بينهم الجفالي وسيف جعفر، موضحًا أن الأخير تمسك بالاستمرار مع الزمالك بعدما تم إبلاغه في وقت سابق بأنه لن يكون ضمن حسابات الفريق مع بداية الموسم.

وقال أضا: «اتقال يا سيف، أنت مش هتكون معنا في بداية الموسم، وسيف هنا تمسك بتواجده داخل نادي الزمالك وقال: أنا ليه عقد مع النادي ومش هرحل، ومفيش وقت حتى لدور العروض وأنا مكمل مع الزمالك».

وأشاد الإعلامي بموقف سيف جعفر، مؤكدًا أنه لم يفتعل أي مشكلة أو يلجأ إلى وسائل الإعلام للحديث عن موقفه، كما لم يسمح لأحد بالتحدث نيابة عنه، وواصل العمل والتدريب بشكل منفرد خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن سيف جعفر من المنتظر أن يعود إلى التدريبات الجماعية للزمالك عقب انتهاء فترة الراحة، مؤكدًا أن الفريق يحتاج إلى جميع العناصر المتاحة لديه.

وتابع: «فسيف جعفر انتهت أزمته، وبعد رجوع الزمالك بعد الأربع خمس أيام الإجازة، سيف جعفر هينتظم في تدريبات نادي الزمالك الجماعية».

وأكد محمد طارق أضا أن التزام سيف جعفر والعمل في صمت خلال الفترة الماضية ساعدا في إنهاء أزمته، مشيرًا إلى أن اللاعب عاد إلى مكانه الطبيعي، وأن معتمد جمال قد يعتمد عليه خلال الفترة المقبلة.

موقف محمد السيد

وتحدث أضا عن موقف محمد السيد، لاعب الزمالك، بعد تعرضه لكدمة قوية في مشط القدم، موضحًا أن الإصابة تسببت في وضع قدم اللاعب داخل جبيرة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الجهاز الطبي أزال الجبيرة مؤخرًا، وبدأ اللاعب في تنفيذ برنامجه التأهيلي بصورة تدريجية، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية.

وكشف أن الجهاز الطبي للزمالك يحاول تجهيز محمد السيد للحاق بمباراة القمة أمام الأهلي، مؤكدًا وجود محاولات مستمرة من أجل الوصول باللاعب إلى أفضل حالة تسمح له بالمشاركة.

وقال: «الجهاز الطبي بيسعى وبيحاول يخلي اللاعب يلحق لقاء القمة، فيه صراع داخل الجهاز الطبي إنه يحاول يخلي اللاعب يلحق، يلحق ماتش قمة».

الزمالك يستعد للقمة بالمباريات الودية

وعن استعدادات الزمالك خلال فترة التوقف الدولي، أوضح محمد طارق أضا أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال يسعى لتنظيم عدد من المباريات الودية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الهدف من خوض المباريات الودية بشكل تدريجي هو تجهيز اللاعبين ورفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية، والوصول إلى أفضل فورمة ممكنة قبل استئناف المنافسات الرسمية.

وأكد أن معتمد جمال سيحاول استغلال فترة التوقف بأفضل صورة، من خلال العمل على الجوانب التكتيكية وتجهيز اللاعبين، خاصة أن مباراة الأهلي والزمالك ستكون من أبرز مواجهات الفريق عقب العودة من فترة التوقف الدولي.

الزمالك الإعلامي محمد طارق أضا نادي الزمالك صدى البلد معتمد جمال

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