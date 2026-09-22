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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الشمالية تختبر سلاحًا جديدًا : سيسبب «صداعًا مستعصيًا» للعدو

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت كوريا الشمالية، الثلاثاء، نجاحها في اختبار سلاح جديد وصفته بأنه يمثل تقدمًا في «تكنولوجيا الدفاع فائقة الحداثة»، في تجربة أشرف عليها الزعيم كيم جونغ أون.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن كيم قوله إن الاختبار، الذي أجرته إدارة الصواريخ الكورية الشمالية، أظهر تطورًا كبيرًا في قدرات القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن «العدو سيعرف بشكل أفضل ما يعنيه هذا التقدم دون الحاجة إلى أي شرح».

وأضاف كيم أن هذا التطور «سيسبب للعدو صداعًا مستعصيًا، ويوجه إليه ضربة قاسية وحتمية»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية.

ولم تحدد بيونج يانج نوع السلاح الذي جرى اختباره، فيما أظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الرسمية كيم برفقة ابنته المراهقة، وهو يتفقد شاشة تعرض خريطة للساحل الشرقي للبلاد ومسار تحليق لصاروخ من طراز «هواسونغفو-11-ما-1».

وبحسب موقع NK News المتخصص في شؤون كوريا الشمالية، بدا المقذوف نسخة مطورة من صاروخ مزود بمركبة انزلاقية فرط صوتية، وهي تقنية يمكن أن تمنح الرأس الحربي قدرة أكبر على المناورة لتفادي أنظمة الدفاع الصاروخي.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن، الأحد، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي.

وجاء الاختبار بعد أيام من اتهام بيونج يانج الولايات المتحدة بزيادة التوتر في شبه الجزيرة الكورية من خلال سلسلة من التدريبات العسكرية، فيما عقد وزراء خارجية كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة، الإثنين، اجتماعًا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، واتفقوا على مواصلة التنسيق من أجل السلام والاستقرار ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

كوريا الشمالية الزعيم كيم جونغ أون شبه الجزيرة الكورية امريكا صاروخ باليستي

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