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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أنا بخير يا حبايبي .. شمس البارودي تطمئن جمهورها بعد حادث السير

شمس البارودي
شمس البارودي
محمد بدران

طمأنت الفنانة المعتزلة شمس البارودي جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، بعد تعرضها مؤخرًا لحادث سير، وذلك من خلال مقطع فيديو شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في أحدث ظهور لها.

وظهرت شمس البارودي في الفيديو بعد خضوعها للكشف الطبي، موضحة أنها قضت وقتًا في النادي برفقة نجلها عمر، بناءً على نصيحة ابنتها، بدلًا من العودة إلى المنزل مباشرة بعد الكشف.

حالتها الصحية 

وقالت شمس البارودي: «حبيباتي الفيديو ده بعد كشف امس الاثنين وعمر حبيبي قالى تعالى ياأمي اعشيكي في النادى بدل مانطلع البيت دلوقتى وفعلا قضينا السهره في النادى الكان بيتهم التانى طول الوقت».

وأضافت: «اخواتي الحبيبات الفيديو ده بعد كشف الدكتور  يوم السبت وكنت صاحيه من اربعه الفجر بس بنوتى فاتحه التليفون معايا قالت لي انزلى ياماما نادى اليخت ماتطلعيش على البيت على طول غيري جو يا أمي».

وتابعت: «فسمعت كلامها ونزلت، أصل النادى قدامنا على طول على النيل، بس أساسه العوامة فننزل لها سلالم كتير علشان نوصل لها، طبعا محمود وعمر اطمنوا حبايبي بالكشف الأول، لسه حعمل كشف تانى يوم الإثنين بإذن الله».

حادث سير 

وكانت شمس البارودي قد كشفت في وقت سابق عن تعرضها لحادث سير، مؤكدة أن الإصابات التي لحقت بها تبدو بسيطة، مطالبة جمهورها ومحبيها بالدعاء لها ولأسرتها.

وكتبت في منشور سابق: «قدر الله وما شاء فعل، الحمدلله الحمدلله الحمدلله، إصابة في حادثة بإذن الله بسيطة وتعدي على خير، أحبابي دعواتكم وأسأل العفو والعافية، الحمدلله الحمدلله الحمدلله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أبدا».

وأضافت: «لولا الدعاء ما لطف الله بعباده، الحمدلله، أرجو من أهل الرضا بالقضاء، وأتمنى من أهل الشر إن وجدوا لا تستخسروا نعم الله على عباده، فكلنا نرزق بلطفه وكرمه وستره، وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها».

واختتمت: «الحمدلله قدر ولطف، وبإذن الله الإصابات بسيطة، ولكن أبنائي وشقيقاتي يردن الاطمئنان بالأطباء، وبإذن الله خير خير خير، كل ما يأتي به الله خير».

شمس البارودي والاعتزال

وكانت آخر مشاركات شمس البارودي في السينما من خلال فيلم «2 على الطريق» عام 1984، الذي شاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها الفن، ابتعدت شمس البارودي عن الأضواء والأعمال الفنية، وركزت على حياتها الخاصة، مع ظهورها من وقت لآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائها أو استعادة بعض ذكرياتها.

وفاة حسن يوسف

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية.

وكان حسن يوسف متزوجًا من الفنانة شمس البارودي، وشكلا واحدًا من أشهر الثنائيات في الوسط الفني المصري، واستمر زواجهما لسنوات طويلة حتى رحيله.

كما فقد الزوجان نجلهما عبدالله في أغسطس 2023، في واقعة تركت أثرًا كبيرًا في حياتهما، خاصة أن فقدانه سبق رحيل حسن يوسف بعام تقريبًا.

شمس البارودي حادث سير تطمئن جمهورها الفنانة المعتزلة شمس البارودي

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