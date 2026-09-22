أبراج تتمتع بجاذبية لافتة لدى الجنس الآخر.. هل برجك من بينها؟

تختلف علامات الأبراج في صفاتها وطريقة تعبيرها عن المشاعر، ويعتقد المهتمون بعلم الأبراج أن بعض الشخصيات تتمتع بحضور قوي وجاذبية تجعلها محط اهتمام من حولها.



ومن أبرز الأبراج التي توصف عادة بأنها تمتلك جاذبية لافتة:



العقرب: يتميز بالغموض والثقة بالنفس، وهو ما يمنحه حضورًا قويًا قد يلفت انتباه الآخرين.

الأسد: يحب الظهور ويتمتع بشخصية اجتماعية وحضور واضح، ما يجعله غالبًا محط الأنظار.



الميزان: يرتبط بالجمال والذوق واللباقة، ويعرف بقدرته على التعامل بطريقة جذابة مع الآخرين.



الجوزاء: يتمتع بخفة الظل والقدرة على الحوار، وقد تكون شخصيته المرحة سببًا في انجذاب الآخرين إليه.



القوس: شخصيته العفوية وحبه للمغامرة والمرح يمنحانه طابعًا مميزًا في العلاقات الاجتماعية.



وفي النهاية، تظل الأبراج من الموضوعات الترفيهية، ولا توجد أدلة علمية تثبت أن البرج الفلكي يحدد جاذبية الشخص أو مدى انجذاب الآخرين إليه.