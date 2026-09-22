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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مولاي صل وسلم.. الأقصر تحتفي بحفظة القرآن الكريم في مسيرة إيمانية مهيبة

أجواء روحانية مميزة خلال مسيرة لتكريم حفظة القرآن الكريم
أجواء روحانية مميزة خلال مسيرة لتكريم حفظة القرآن الكريم
يارا أمين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق أجواء روحانية مميزة خلال مسيرة لتكريم حفظة القرآن الكريم، بالساحة الرضوانية في محافظة الأقصر.

وظهر المشاركون خلال المسيرة وهم يرددون الأناشيد والمدائح النبوية، من بينها: «مولاي صل وسلم دائمًا أبدًا على حبيبك خير الخلق كلهم»، وسط أجواء احتفالية وروحانية.

وشهدت الفعالية مشاركة عدد من حفظة القرآن الكريم، في مشهد يعكس أجواء الاحتفاء بحفظ كتاب الله وتشجيع النشء على مواصلة طريقهم في حفظ وتلاوة القرآن الكريم.

وحظي مقطع الفيديو بتفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بالأجواء الروحانية التي صاحبت المسيرة، وتكريم حفظة القرآن الكريم.

الساحة الرضوانية في محافظة الأقصر الأقصر محافظة الأقصر القرآن الكريم القرآن

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