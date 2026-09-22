جابوله عصير وفاكهة.. أصدقاء طفل مريض يضربون أروع أمثلة الوفاء بالمنيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا، وثّق خلاله أب من محافظة المنيا موقفًا إنسانيًا من أصدقاء نجله الصغير، بعدما حرصوا على زيارته والاطمئنان عليه خلال فترة مرضه.

وظهر في الفيديو عدد من أصدقاء الطفل وهم يزورونه، حاملين معهم العصائر والفاكهة، في مشهد عكس مدى اهتمامهم بصديقهم وحرصهم على الوقوف بجانبه في أوقات مرضه.

وأشاد الأب بموقف أصدقاء نجله، معبرًا عن سعادته بما فعله الأطفال، واعتبره نموذجًا للوفاء والجدعنة، قائلًا: "دي جدعنة أهل الصعيد".

ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بالموقف الإنساني للأطفال، مؤكدين أن مثل هذه التصرفات البسيطة تحمل مشاعر صادقة وتُظهر قيمة الصداقة والوفاء منذ الصغر.

ويأتي تداول المقطع في ظل تفاعل رواد مواقع التواصل مع المواقف الإنسانية والعفوية التي تعكس روح المحبة والتكافل بين الأطفال وأسرهم.