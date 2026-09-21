صابرين النجيلي تكشف مفاجآتها الجديدة: ديو مع دياب وميني ألبوم قريبًا .. خاص

كشفت الفنانة صابرين النجيلي عن استعدادها لطرح عدد من الأعمال الغنائية الجديدة خلال الفترة المقبلة، من بينها ديو يجمعها بالفنان دياب، إلى جانب ميني ألبوم يحمل طابعًا دراميًا.

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وقالت صابرين النجيلي، خلال لقائها مع موقع صدى البلد على هامش تكريمها فى حفل دير جيست، إنها تستعد لطرح أغنية «امسك حرامي» التي تجمعها بالفنان دياب، موضحة أنها من المقرر أن تطرح يوم الأربعاء المقبل، واصفة الأغنية بأنها خفيفة وجميلة، متمنية أن تنال إعجاب الجمهور.

وأضافت أنها تحضر أيضًا لميني ألبوم دراما من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، إلى جانب عدد آخر من المفاجآت الفنية التي ستعلن عنها تباعًا.

صابرين النجيلي تتحدث عن تجربة مسلسل آتنين غيرنا

وعلى جانب آخر، تحدثت صابرين النجيلي عن تجربتها في التمثيل من خلال مسلسل «اتنين غيرنا» الذي شاركت في بطولته خلال موسم رمضان، مؤكدة أنها استمتعت بالتجربة واكتشفت مشاعر مختلفة عن الغناء.

وقالت: «أنا حبيت التمثيل أوي وحبيت مشاعره المختلفة عن الغنا وبحاول إن أنا أعمل كده وأكمل في ده»، مشيرة إلى أنها تحرص على اختيار أعمالها بعناية ولا ترغب في خوض أي تجربة لمجرد الظهور.

وعن تكريمها في حفل دير جيست كأفضل مطربة شابة، أعربت صابرين عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أنه يمثل لها مسؤولية ودافعًا للاستمرار، خاصة أنها حصلت عليه وسط عدد كبير من الفنانين، قائلة إن هذا التقدير يشعرها بأن مجهودها يصل إلى الجمهور ويتم تقديره.