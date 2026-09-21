سلطنة لأول مرة تجمع بين رامي عياش وأحمد سعد

نشر كل من البوب ستار رامي عياش، والنجم أحمد سعد، عبر صفحتيهما على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، البرومو لأحدث ديو غنائي يجمع بينهما لأول مرة وهو بعنوان "سلطنة".. الأغنية من كلمات محمد البوغة، وألحان محمد عبد المنعم، وإنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.. ومن المقرر طرحها خلال أيام عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

يجمع الديو "سلطنة" بين فنانين ينتميان إلى تجربتين غنائيتين مختلفتين، وهو ما يمنح العمل المنتظر خصوصية على مستوى اللحن والأداء والتوزيع والأجواء الموسيقية، وفق ما تردد بشأن التحضيرات التي تمت له.

أعمال أحمد سعد

من ناحية أخرى، طرح أحمد سعد مؤخراً ألبوم الإلكترو، الذي يضم مجموعة متنوعة من الأغاني، ويتعاون خلالها مع عدد كبير من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، وطرحها عبر مختلف منصات الموسيقى، وحققت تفاعلًا لافتًا من الجمهور منذ طرحها.

ويضم الألبوم أغنية طايرين من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، بينما تحمل الأغنية الثانية عنوان يا ولا يا ولا، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، كما يتضمن الألبوم أغنية 9:30، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، إلى جانب أغنية وصل وصل من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما.

ويقدم أحمد سعد أيضًا أغنية محيراني، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مروان السداوي، وتوزيع وسام عبد المنعم، بالإضافة إلى أغنية الليلة، من كلمات محمد الشافعي، وألحان وتوزيع علي فتح الله.

أعمال رامي عياش

كما أطلق الفنان رامي عياش، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "عذبيني"، والتي قرر أن يعود من خلالها إلى الفصحى، وأيضا في تصوير الفيديو كليب مع المخرج المبدع فادي حداد عاد بــ "لوك" زمن السبعينيات من القرن الماضي، الأغنية تحمل كلمات كاترين معوض، وألحان رامي عياش، وتوزيع موسيقي عمر صباغ.

في أغنية "عذبيني" انفرد رامي عياش بتقديم شكلا موسيقيا، جديدا ومختلفا، خرج به عن المألوف، وعما يقدم على الساحة الأن، وعاد بالغناء باللغة الفصحى الذي أضفى طابعاً راقياً وعميقاً للموسيقى، في قالب متوازن يتواكب مع العصر الحالي.. كما انفرد أيضا رامي عياش بفكرة تصوير الفيديو كليب والعودة بــ لوك زمن السبعينيات من القرن الماضي، ليصنع من خلاله موضة جديدة في عالم تصوير الفيديو كليب، كما هو معروف عنه وكما اعتاد جمهوره عليه، ويحسب له هذا الابتكار والذي قدمه في أعماله السابقة والتي من بينها "يا حبيبي قلبي مال"، و "مجنون"، و"قصة حب".