مأساة جديدة بعد واقعة أيوب الجزائري.. وفاة طفلة عراقية إثر سقوطها في بئر عميقة

في مأساة جديدة هزت العراق، توفيت الطفلة العراقية هاجر محمد حسن، البالغة من العمر 4 سنوات، بعد سقوطها داخل بئر عميقة في محافظة نينوى، وذلك عقب ساعات من محاولات فرق الإنقاذ انتشالها.

وبحسب تقارير إعلامية عراقية، سقطت الطفلة داخل بئر بعمق نحو 20 مترًا في قرية الشرائع التابعة لناحية الكوير، جنوب شرقي مدينة الموصل، وسط صعوبة كبيرة في الوصول إليها بسبب عمق البئر وضيق مساحتها.

واستمرت عمليات الإنقاذ لأكثر من 7 ساعات، بمشاركة فرق من الدفاع المدني، حتى تمكنت الفرق من الوصول إلى الطفلة وانتشالها من داخل البئر، قبل نقلها لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

ورغم نجاح عملية الإنقاذ، لم تكتمل فرحة الأهالي، إذ أعلنت الجهات الصحية وفاة هاجر أثناء نقلها إلى المستشفى في أربيل، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها جراء سقوطها داخل البئر.

وأعادت الواقعة إلى الأذهان مأساة الطفل الجزائري أيوب، الذي أثارت قصته تعاطفًا واسعًا، لتتجدد حالة الحزن بعد حادث الطفلة العراقية، وسط مطالبات بضرورة تأمين الآبار المهجورة واتخاذ إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الحوادث.