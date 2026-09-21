أحمد موسى: لن نعود لمفاوضات جديدة.. ونريد اتفاقًا مباشرًا بشأن سد النهضة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لن تتخلى عن حقوقها المائية، مشيرًا إلى أن ملف سد النهضة يرتبط بشكل مباشر بحياة الشعب المصري.

وقال أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «بقالنا سنتين متوقفين عن المفاوضات، إحنا هنروح لاتفاق على طول».

وأضاف: «نتمنى أن أمريكا تدخل وتحل هذا الموضوع لأنه هيحصل أزمات كتير إذا لم يحدث اتفاق»، متسائلًا: «هل يستطيع الرئيس ترامب أن يفعل ما فعله في ولايته الأولى لتوقيع اتفاق؟».

وأوضح موسى، أن إعلان المبادئ الموقع عام 2015 كان إطارًا للتعاون وخارطة طريق للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، وليس اتفاقًا نهائيًا ينظم قواعد التشغيل، وهو ما أكده وزير الري هاني سويلم في تصريحاته الأخيرة.

وشدد موسى، على أن مصر تتمسك باتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوقها المائية، في ظل استمرار الخلاف حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.