الدولار اليوم .. أسعار الشراء والبيع في البنوك 21 سبتمبر 2026

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الاثنين 21 سبتمبر 2026، وفق الأرقام الواردة في النص، إذ سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع، مع اختلاف محدود في أسعار العملة الأمريكية من بنك إلى آخر، بحسب آخر تحديثات التعاملات المصرفية.

وتحظى أسعار الدولار اليوم باهتمام واسع من المتعاملين في السوق المصرية، نظرًا إلى ارتباط العملة الأمريكية بحركة الأسواق والتجارة والمعاملات المالية، ولذلك يبحث المواطنون والمستثمرون بصورة مستمرة عن سعر الدولار في البنوك، سواء عند الشراء أو البيع، إلى جانب متابعة التغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية خلال ساعات التعاملات.

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كم سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026؟

سجل سعر الدولار خلال التعاملات المسائية الاثنين في البنك الأهلي المصري نحو 51.87 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع.

وبحسب البيانات الواردة، جاء سعر الدولار في بنك مصر عند 51.87 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع، بينما سجل السعر في بنك التنمية الصناعية المستوى نفسه عند 51.87 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 51.87 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع، وسجل في المصرف المتحد نحو 51.87 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع.

وتأتي هذه المستويات في ظل متابعة مستمرة لحركة سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية، مع اختلاف الأسعار من بنك إلى آخر بحسب توقيت التحديث وحركة التعاملات.

كم سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم؟

سجل سعر الدولار خلال التعاملات المسائية الاثنين في البنك الأهلي المصري نحو 51.87 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع.

ويعد البنك الأهلي المصري من أبرز البنوك التي تحظى أسعار الدولار المعلنة من خلالها بمتابعة واسعة، لذلك يزداد البحث عن سعر العملة الأمريكية لديه مع كل تحديث جديد خلال أيام العمل المصرفية.

وتشير أحدث تغطية منشورة اليوم إلى تسجيل الدولار في البنك الأهلي المصري عند 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع في ختام التعاملات.

كم سعر الدولار في بنك مصر اليوم؟

بلغ سعر الدولار خلال تعاملات الاثنين في بنك مصر نحو 51.87 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع.

ويأتي سعر الدولار في بنك مصر عند المستويات نفسها المسجلة في البنك الأهلي المصري وفق البيانات الواردة، مع استمرار متابعة المتعاملين لأي تحديثات جديدة على شاشات أسعار الصرف خلال التعاملات.

كم سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية؟

سجل سعر الدولار خلال التعاملات المسائية الاثنين في بنك التنمية الصناعية نحو 51.87 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع.

وتعكس هذه الأسعار قيمة العملة الأمريكية وفق آخر تحديث وارد في البيانات محل التقرير، مع إمكانية متابعة أي تغييرات جديدة خلال ساعات العمل المصرفي.

كم سعر الدولار في بنك قناة السويس؟

بلغ سعر الدولار خلال تعاملات الاثنين في بنك قناة السويس نحو 51.87 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع.

وتتغير أسعار العملات داخل البنوك وفقًا لتوقيت التحديثات وحركة التعاملات، لذلك يبحث المتعاملون عن السعر المعلن في البنك الذي يرغبون في التعامل معه قبل تنفيذ عمليات شراء أو بيع الدولار.

كم سعر الدولار في المصرف المتحد؟

سجل سعر الدولار خلال التعاملات المسائية الاثنين في المصرف المتحد نحو 51.87 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع.

ويأتي هذا السعر ضمن مجموعة من البنوك التي سجلت المستوى نفسه للدولار وفق البيانات الواردة، مع استمرار متابعة أسعار العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري على مدار التعاملات.

كم سعر الدولار في بنك فيصل اليوم؟

بلغ سعر الدولار خلال تعاملات الاثنين في بنك فيصل نحو 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

ويظهر سعر الدولار في بنك فيصل عند مستوى مختلف عن الأسعار الواردة للبنوك الأخرى في البيانات محل التقرير، وهو ما يبرز أهمية مقارنة سعر الشراء والبيع بين البنوك قبل إجراء أي معاملة مرتبطة بالعملة الأمريكية.

كم سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي؟

بلغ سعر الدولار خلال تعاملات الاثنين في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 51.99 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع.

ويأتي السعر المعلن في مصرف أبو ظبي الإسلامي ضمن المستويات الأعلى الواردة في البيانات، سواء بالنسبة إلى سعر الشراء أو سعر البيع، مع استمرار حركة أسعار الصرف خلال التعاملات اليومية.

كم سعر الدولار في بنك الكويت الوطني؟

سجل سعر الدولار خلال التعاملات المسائية الاثنين في بنك الكويت الوطني نحو 51.86 جنيه للشراء، و51.96 جنيه للبيع.

وتوضح هذه الأسعار استمرار وجود فروق محدودة بين أسعار الدولار من بنك إلى آخر، وهو ما يجعل مقارنة أسعار الشراء والبيع عنصرًا مهمًا بالنسبة إلى المتعاملين في السوق المصرفية.

كم سعر الدولار في بنك نكست؟

سجل سعر الدولار خلال تعاملات الاثنين في بنك نكست نحو 51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

ويأتي هذا السعر ضمن البيانات الخاصة بأسعار الدولار المعلنة للبنوك محل التقرير، مع استمرار متابعة حركة العملة الأمريكية مقابل الجنيه خلال التعاملات اليومية.

كم سعر الدولار في بنك الإسكندرية؟

سجل سعر الدولار خلال تعاملات الاثنين في بنك الإسكندرية نحو 51.87 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع.

وتأتي هذه الأسعار ضمن المستويات المسجلة في عدد من البنوك خلال التعاملات المسائية، بينما أظهرت تغطيات حديثة اليوم تحركات مختلفة في بعض البنوك بين بداية التعاملات ونهايتها، وهو ما يعكس أهمية توقيت قراءة السعر.

كم سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB؟

سجل سعر الدولار خلال تعاملات الاثنين في البنك التجاري الدولي «CIB» نحو 51.87 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع.

ويعد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي من الأسعار التي تحظى بمتابعة المتعاملين، خاصة مع استمرار تحديث أسعار العملات الأجنبية داخل البنوك المصرية على مدار التعاملات.

لماذا تتغير قيمة سعر الدولار؟

تتحكم مجموعة من المحركات الاقتصادية والجيوسياسية في قوة الدولار، ومن أبرزها قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، ومعدلات التضخم العالمية، وقوة الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة.

ويلعب الميزان التجاري وحجم الطلب على العملة، بالإضافة إلى الأحداث السياسية المفاجئة، دورًا جوهريًا في تحديد قيمة الدولار أمام العملات الأخرى.

وتتأثر أسعار الصرف داخل السوق المصرفية أيضًا بحركة التعاملات وتوقيت تحديث الأسعار، وهو ما يفسر وجود فروق بين الأسعار المعلنة في عدد من البنوك خلال اليوم نفسه.

ما أهم أسعار الدولار في البنوك اليوم؟

وفق البيانات الواردة في التقرير، سجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التنمية الصناعية وبنك قناة السويس والمصرف المتحد وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي «CIB» نحو 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك فيصل نحو 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع، بينما سجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 51.99 جنيه للشراء و52.09 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 51.86 جنيه للشراء و51.96 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك نكست نحو 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.

وتبقى أسعار الدولار من أكثر المؤشرات التي تحظى بمتابعة يومية في السوق المصرية، خصوصًا مع اختلاف سعر العملة الأمريكية بين البنوك وتغير الأسعار خلال فترات التعاملات، لذلك يظل توقيت تحديث السعر عنصرًا أساسيًا عند البحث عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.