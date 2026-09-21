استمرار تراجع الدولار في منتصف تعاملات الإثنين

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026 في ختام تفاعلات البنوك وجاءت أسعار صرف الدولار كالتالي..

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار فى البنك المركزي المصري:

- 51.95 جنيه للشراء.

- 52.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

- 51.89 جنيه للشراء.

- 51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

- 51.89 جنيه للشراء.

- 51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى القاهرة

- 51.97 جنيه للشراء.

- 52.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي CIB

- 51.90 جنيه للشراء.

- 52.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك البركة

- 51.85 جنيه للشراء.

- 51.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك المصرف المتحد

- 51.90 جنيه للشراء.

- 52.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك كريدى اجريكول

- 51.91 جنيه للشراء.

- 52.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

- 51.92 جنيه للشراء.

- 52.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

- 51.91 جنيه للشراء.

- 52.01 جنيه للبيع.