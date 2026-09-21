قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبنان.. انفجار مسيّرة إسرائيلية على سطح منزل في ميفدون وقصف وغارات بالجنوب
الأهلي يواجه الهلال الليبي والمقاصة وديًّا خلال فترة التوقف الدولي
تعاون مصري صيني لتطوير مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات
بن شرقي يتحفظ على تجديد عقده مع الأهلي لمدة موسم | خاص
استقرار الحالة الصحية لـ والد أحمد العوضي بعد خروجه من العمليات| خاص
رسميا.. دي لا فوينتي يمدد عقده مع إسبانيا حتى 2032
توقف مصفاة موسكو الرئيسية بعد هجوم أوكراني
السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين
يجب إعداد كوادر «مقاتلة».. وزير الاستثمار يشهد أداء اليمين للدفعة الجديدة من أعضاء التمثيل التجاري
اختطاف وزير باكستاني تحت تهديد السلاح يفجر احتجاجات واسعة في خيبر بختونخوا
إسعاف هليكوبتر في مصر.. وزير الصحة يبحث تطوير منظومة الإسعاف الجوي
بسبب سيارة بـ400 ألف إسترليني.. عقوبة جديدة لمحمد صلاح في إنجلترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية تدين اقتحام المسجد الأقصى وتحذر من تداعيات التصعيد

النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي

أدانت النائبة سجى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، بأشد العبارات اقتحام مسؤول إسرائيلي ومجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة المقدسات الإسلامية واستفزازًا لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

وأكدت النائبة أن المسجد الأقصى ليس ساحة للممارسات الأحادية أو محاولات فرض أمر واقع جديد، مشددة على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، والحفاظ على هويته ومكانته، واحترام الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وقالت النائبة سجى عمرو هندي إن تكرار هذه الانتهاكات من شأنه أن يزيد من حدة التوتر ويدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى تحركات مسؤولة تفتح الطريق أمام التهدئة والاستقرار، وليس إلى ممارسات تزيد من الاحتقان.

 المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته

وشددت على أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث، والتصدي للإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القائم في القدس ومقدساتها، والعمل على حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت النائبة أن مصر، قيادةً وشعبًا، تواصل موقفها الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد أو المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

النائبة سجى عمرو هندي اقتحام المسجد الأقصى المسجد الأقصى النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

دونجا

وكلاء يعرضون لاعب الزمالك على الأهلي.. والقرار النهائي بيد عموتة

وزير التربية والتعليم

إتاحة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 أول أكتوبر..اعرف الرابط والأوراق المطلوبة

الشيخ المدني

‏وفاة الشيخ إبراهيم المدني مؤذن الحرم المكي الشريف

ترشيحاتنا

قائد منتخب سويسرا جرانيت تشاكا

بسبب تزوير تطعيم كوفيد .. استبعاد قائد منتخب سويسرا من القائمة

جرانيت تشاكا

بسبب تزوير تطعيم كوفيد.. استبعاد قائد منتخب سويسرا من القائمة

هانسي فليك

بسبب التوقف الدولي .. فليك يمنح لاعبي برشلونة 9 أيام راحة

بالصور

ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟

ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟
ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟
ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟

القوات المسلحة تنظم حفل تخرج دورة «برنامج التدريب الاحترافي للمجندين» من معهد تكنولوجيا المعلومات

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تنظمان مراسم حفل تخرج دورة برنامج التدريب الاحترافي لعدد من المجندين من معهد تكنولوجيا المعلومات
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تنظمان مراسم حفل تخرج دورة برنامج التدريب الاحترافي لعدد من المجندين من معهد تكنولوجيا المعلومات
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تنظمان مراسم حفل تخرج دورة برنامج التدريب الاحترافي لعدد من المجندين من معهد تكنولوجيا المعلومات

مش كل ترتيب صحي.. 5 علامات تكشف أن حب النظام تحول لضغط نفسي

5 علامات تكشف إن حب النظام تحول لضغط نفسي
5 علامات تكشف إن حب النظام تحول لضغط نفسي
5 علامات تكشف إن حب النظام تحول لضغط نفسي

مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات

مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات
مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات
مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لطائف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي من تفتيت الوعي إلى الحرب الناعمة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: لغة السينما تعبر الحدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة ثالثة مؤجلة

المزيد