برلمانية تدين اقتحام المسجد الأقصى وتحذر من تداعيات التصعيد

أدانت النائبة سجى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، بأشد العبارات اقتحام مسؤول إسرائيلي ومجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة المقدسات الإسلامية واستفزازًا لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

وأكدت النائبة أن المسجد الأقصى ليس ساحة للممارسات الأحادية أو محاولات فرض أمر واقع جديد، مشددة على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، والحفاظ على هويته ومكانته، واحترام الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وقالت النائبة سجى عمرو هندي إن تكرار هذه الانتهاكات من شأنه أن يزيد من حدة التوتر ويدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى تحركات مسؤولة تفتح الطريق أمام التهدئة والاستقرار، وليس إلى ممارسات تزيد من الاحتقان.

المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته

وشددت على أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث، والتصدي للإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القائم في القدس ومقدساتها، والعمل على حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت النائبة أن مصر، قيادةً وشعبًا، تواصل موقفها الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد أو المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.