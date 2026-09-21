قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يحسم موقفه من ضم دونجا في الانتقالات الشتوية المقبلة
القبض على سائق نقل صدم سيارة في الشرقية
هجوم مؤجل.. أكسيوس: ترامب يتراجع عن ضرب الحوثيين في آخر لحظة
وزير التعليم: استغلال الإمكانات وتحقيق الانضباط بالمدارس ينعكس على جودة العملية التعليمية
وكالة الفضاء المصرية تبحث مع الصين بناء المحطات الفضائية وتطوير الأقمار الصناعية
لماذا قدم القرآن لفظ الجلالة على العلماء؟.. رمضان عبدالمعز يوضح
إلغاء مئات الرحلات الجوية في اليابان مع وصول الإعصار دوجوان
خاص| عرض ليبي يهدد استمرار ياسر إبراهيم مع الأهلي
بيراميدز يواجه المريخ بينتيو في دوري أبطال إفريقيا.. اعرف موعد مباراتي الذهاب والإياب
الرئيس السيسي يهنئ أرمينيا ومالطا وبليز بذكرى أعيادهم الوطنية
عودة خدمات فيسبوك وإنستجرام للعمل بعد انقطاع وجيز في الولايات المتحدة
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة في الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توفير 9 مستحضرات جديدة للأورام وأمراض الدم يعزز الأمن الدوائي في مصر

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أشاد النائب حسن جعفر، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، توفير 9 مستحضرات دوائية جديدة في السوق المصرية لعلاج عدد من الأورام وأمراض الدم، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لتوافر الأدوية الحيوية وتلبية احتياجات المرضى، خاصة المصابين بالأورام والأمراض المزمنة.

التوسع في إتاحة المستحضرات الدوائية

وأكد جعفر، في تصريح صحفي اليوم، أن التوسع في إتاحة المستحضرات الدوائية الخاصة بعلاج الأورام وأمراض الدم يمثل إضافة مهمة لمنظومة الرعاية الصحية، ويعزز قدرة الدولة على توفير العلاج للمرضى بصورة مستدامة، مشيرًا إلى أن تأمين توافر الأدوية الحيوية يجب أن يظل أولوية، في ظل ارتفاع تكاليف العلاج عالميًا والتغيرات المتلاحقة التي يشهدها سوق الدواء.

وقال عضو مجلس الشيوخ إن توجه الدولة نحو توطين صناعة المستحضرات ذات الفاتورة الاستيرادية المرتفعة، وفي مقدمتها أدوية الأورام وأمراض الدم والأمراض المناعية، يمثل مسارًا مهمًا لتعزيز الأمن الدوائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية ورفع قدرتها على إنتاج المستحضرات الدوائية والحيوية.

وأشار حسن جعفر إلى أن ما أعلنه وزير الصحة بشأن إنتاج مصر نحو 4 مليارات عبوة دواء سنويًا، بإجمالي استثمارات يصل إلى 422 مليار جنيه، يعكس حجم التطور الذي شهدته صناعة الدواء المصرية، ويؤكد أهمية مواصلة دعم الشركات والكيانات الوطنية العاملة في هذا القطاع.

تعزيز التصنيع المحلي للأدوية

وأوضح النائب أن تعزيز التصنيع المحلي للأدوية لا يقتصر أثره على توفير احتياجات المرضى، وإنما يمتد إلى دعم الاقتصاد الوطني، وفتح مجالات استثمارية جديدة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في صناعة المستحضرات الدوائية والحيوية.

وثمّن نائب بني سويف جهود الدولة في دعم الأمن الدوائي، خاصة في ظل التحديات العالمية والجيوسياسية التي أثرت على سلاسل الإمداد وأسواق الدواء، مؤكدًا أن امتلاك قاعدة صناعية دوائية قوية يمثل أحد عناصر حماية واستدامة منظومة الصحة الوطنية.

واختتم النائب حسن جعفر بالتأكيد على أن توفير العلاج للمرضى، خاصة مرضى الأورام وأمراض الدم، يمثل أولوية صحية وإنسانية، مشددًا على أهمية مواصلة جهود توطين صناعة الدواء وتوفير المستحضرات الحيوية بجودة عالية وأسعار مناسبة، بما يدعم قدرة الدولة على تقديم رعاية صحية أكثر استدامة للمواطنين.

النواب مجلس النواب مجلس الشيوخ الشيوخ البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

وزير التربية والتعليم

إتاحة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 أول أكتوبر..اعرف الرابط والأوراق المطلوبة

دونجا

وكلاء يعرضون لاعب الزمالك على الأهلي.. والقرار النهائي بيد عموتة

الشيخ المدني

‏وفاة الشيخ إبراهيم المدني مؤذن الحرم المكي الشريف

ترشيحاتنا

هاني محمود

هاني محمود: دعم مؤسسات الدولة وراء الطفرة في الأولمبياد الخاص بـ مصر

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب: الهوية الوطنية بذرة تنمو بالرعاية والرياضة تعزز الانتماء

فيديريكو ديماركو

المنتخب الإيطالي يعلن غياب ديماركو عن معسكره واستدعاء روجيري بديلاً له

بالصور

مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات

مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات
مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات
مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات

باللون الأسود.. نسرين أمين تثير الجدل بفستان لافت

نسرين امين تثير الجدل بفستان ملفت
نسرين امين تثير الجدل بفستان ملفت
نسرين امين تثير الجدل بفستان ملفت

لمرضى القلب و السكر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقطين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟

بفستان ستان.. ناهد السباعي تستمتع بإجازتها في اليونان وتشارك جمهورها تفاصيل رحلتها

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد