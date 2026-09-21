«قرار انقسام» الفيلم المصري الوحيد بالمسابقة الرسمية للأفلام العالمية بمهرجان الأردن

يشارك الفيلم المصري القصير «قرار انقسام» للمخرج سيف عبدالنبي في الدورة الحادية عشرة من مهرجان الأردن الدولي للأفلام، ضمن مسابقة الأفلام العالمية، ليكون الفيلم المصري الوحيد المشارك في هذه الفئة خلال الدورة الحالية.

مهرجان الأردن الدولي للأفلام

وتقام فعاليات المهرجان في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر، بتنظيم وزارة الثقافة الأردنية ممثلة في مديرية المسرح والفنون، وبالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين، فيما تقام الدورة برعاية وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار.

وتشهد الدورة الحالية منافسة دولية بعد استقبال المهرجان 2099 فيلماً من مختلف دول العالم، بحسب ما أعلنته وزارة الثقافة الأردنية، حيث خضعت الأعمال للمشاهدة والتقييم من قبل لجان متخصصة قبل اختيار الأفلام المشاركة.

ويخوض «قرار انقسام» المنافسة ضمن فئة الأفلام العالمية أمام سبعة أفلام دولية، هي التركي Gorev Tamamlandi Asker للمخرج Taner Elhan، والروسيان Home from home للمخرجة Anna Korneeva وCar park cinema للمخرج Bogdan Sandakov، والماليزي ADAM للمخرجة Nur Zahra Alsyah Binti Musri، والعُماني «مخطوب» للمخرج سلطان القضيوي، وThe Final Test للمخرج Yauheni Lytkin من بيلاروسيا وبولندا، والإيطالي A very long wire, almost endless للمخرجة Beatrice Campagna.

ويُعرض «قرار انقسام» مساء 21 سبتمبر ضمن برنامج الأفلام العالمية بالمهرجان.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يستعد للخضوع لعملية التبرع بجزء من كبده، وما يحيط بهذا القرار من صراعات نفسية وعائلية، في قصة تستلهم جانباً من تجربة شخصية عاشها مخرج الفيلم سيف عبدالنبي.

والفيلم من بطولة أحمد نادي، نادر فؤاد، هبة كامل، علي هشام، مونيكا وحيد، نجوى شفيق، ومنال يحيى، ومن تأليف وإخراج سيف عبدالنبي، وتتولى سعدون فيلم توزيعه.

وتأتي مشاركة الفيلم في الأردن بعد عرضه العالمي الأول ضمن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، حيث لاقى تفاعلاً من الجمهور عقب عرضه، كما حظي بإشادات من عدد من صناع السينما، من بينهم المخرجان خيري بشارة ويسري نصر الله.

كان يسري نصر الله قد أشاد بالفيلم عقب مشاهدته في الإسكندرية، وكتب عنه: «فيلم حقيقي، في كشفه لمشاعر صعبة جداً بأسلوب سينمائي خاص»، كما وصف «قرار انقسام» في تعليق آخر بأنه «واحد من أجمل أفلام المهرجان».

وجاءت إشادة خيري بشارة بالفيلم في مفارقة خاصة بالنسبة لسيف عبدالنبي، الذي سبق أن ظهر طفلاً في لقاء مع بشارة عام 2012، قبل نحو 14 عاماً من تقديم «قرار انقسام».

ويمثل مهرجان الأردن الدولي للأفلام محطة جديدة في رحلة «قرار انقسام» بالمهرجانات، بعد انطلاق عرضه العالمي الأول من الإسكندرية، وانتقاله إلى المنافسة مع سبعة أفلام من تركيا وروسيا وماليزيا وعُمان وبيلاروسيا وبولندا وإيطاليا ضمن مسابقة الأفلام العالمية في عمّان.