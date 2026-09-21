قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يحسم موقفه من ضم دونجا في الانتقالات الشتوية المقبلة
القبض على سائق نقل صدم سيارة في الشرقية
هجوم مؤجل.. أكسيوس: ترامب يتراجع عن ضرب الحوثيين في آخر لحظة
وزير التعليم: استغلال الإمكانات وتحقيق الانضباط بالمدارس ينعكس على جودة العملية التعليمية
وكالة الفضاء المصرية تبحث مع الصين بناء المحطات الفضائية وتطوير الأقمار الصناعية
لماذا قدم القرآن لفظ الجلالة على العلماء؟.. رمضان عبدالمعز يوضح
إلغاء مئات الرحلات الجوية في اليابان مع وصول الإعصار دوجوان
خاص| عرض ليبي يهدد استمرار ياسر إبراهيم مع الأهلي
بيراميدز يواجه المريخ بينتيو في دوري أبطال إفريقيا.. اعرف موعد مباراتي الذهاب والإياب
الرئيس السيسي يهنئ أرمينيا ومالطا وبليز بذكرى أعيادهم الوطنية
عودة خدمات فيسبوك وإنستجرام للعمل بعد انقطاع وجيز في الولايات المتحدة
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة في الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«قرار انقسام» الفيلم المصري الوحيد بالمسابقة الرسمية للأفلام العالمية بمهرجان الأردن

فيلم قرار انقسام
فيلم قرار انقسام
محمد سعيد

يشارك الفيلم المصري القصير «قرار انقسام» للمخرج سيف عبدالنبي في الدورة الحادية عشرة من مهرجان الأردن الدولي للأفلام، ضمن مسابقة الأفلام العالمية، ليكون الفيلم المصري الوحيد المشارك في هذه الفئة خلال الدورة الحالية.

مهرجان الأردن الدولي للأفلام

وتقام فعاليات المهرجان في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر، بتنظيم وزارة الثقافة الأردنية ممثلة في مديرية المسرح والفنون، وبالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين، فيما تقام الدورة برعاية وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار.

وتشهد الدورة الحالية منافسة دولية بعد استقبال المهرجان 2099 فيلماً من مختلف دول العالم، بحسب ما أعلنته وزارة الثقافة الأردنية، حيث خضعت الأعمال للمشاهدة والتقييم من قبل لجان متخصصة قبل اختيار الأفلام المشاركة.

ويخوض «قرار انقسام» المنافسة ضمن فئة الأفلام العالمية أمام سبعة أفلام دولية، هي التركي Gorev Tamamlandi Asker للمخرج Taner Elhan، والروسيان Home from home للمخرجة Anna Korneeva وCar park cinema للمخرج Bogdan Sandakov، والماليزي ADAM للمخرجة Nur Zahra Alsyah Binti Musri، والعُماني «مخطوب» للمخرج سلطان القضيوي، وThe Final Test للمخرج Yauheni Lytkin من بيلاروسيا وبولندا، والإيطالي A very long wire, almost endless للمخرجة Beatrice Campagna.

ويُعرض «قرار انقسام» مساء 21 سبتمبر ضمن برنامج الأفلام العالمية بالمهرجان.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يستعد للخضوع لعملية التبرع بجزء من كبده، وما يحيط بهذا القرار من صراعات نفسية وعائلية، في قصة تستلهم جانباً من تجربة شخصية عاشها مخرج الفيلم سيف عبدالنبي.

والفيلم من بطولة أحمد نادي، نادر فؤاد، هبة كامل، علي هشام، مونيكا وحيد، نجوى شفيق، ومنال يحيى، ومن تأليف وإخراج سيف عبدالنبي، وتتولى سعدون فيلم توزيعه.

وتأتي مشاركة الفيلم في الأردن بعد عرضه العالمي الأول ضمن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، حيث لاقى تفاعلاً من الجمهور عقب عرضه، كما حظي بإشادات من عدد من صناع السينما، من بينهم المخرجان خيري بشارة ويسري نصر الله.

كان يسري نصر الله قد أشاد بالفيلم عقب مشاهدته في الإسكندرية، وكتب عنه: «فيلم حقيقي، في كشفه لمشاعر صعبة جداً بأسلوب سينمائي خاص»، كما وصف «قرار انقسام» في تعليق آخر بأنه «واحد من أجمل أفلام المهرجان».

وجاءت إشادة خيري بشارة بالفيلم في مفارقة خاصة بالنسبة لسيف عبدالنبي، الذي سبق أن ظهر طفلاً في لقاء مع بشارة عام 2012، قبل نحو 14 عاماً من تقديم «قرار انقسام».

ويمثل مهرجان الأردن الدولي للأفلام محطة جديدة في رحلة «قرار انقسام» بالمهرجانات، بعد انطلاق عرضه العالمي الأول من الإسكندرية، وانتقاله إلى المنافسة مع سبعة أفلام من تركيا وروسيا وماليزيا وعُمان وبيلاروسيا وبولندا وإيطاليا ضمن مسابقة الأفلام العالمية في عمّان.

قرار انقسام سيف عبدالنبي فيلم قرار انقسام الأردن مهرجان الأردن مهرجان الأردن الدولي للأفلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

وزير التربية والتعليم

إتاحة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 أول أكتوبر..اعرف الرابط والأوراق المطلوبة

دونجا

وكلاء يعرضون لاعب الزمالك على الأهلي.. والقرار النهائي بيد عموتة

الشيخ المدني

‏وفاة الشيخ إبراهيم المدني مؤذن الحرم المكي الشريف

ترشيحاتنا

توست بالحليب والزبدة

طريقة عمل توست بالحليب والزبدة.. أحلى من الجاهز

مخاطر الألعاب الإلكترونية

هل القلب يتحمل الإثارة؟.. تزايد المخاطر الصحية للألعاب الإلكترونية

حمدي الوزير

بعد خضوع ابنة حمدي الوزير لها.. ماهى بدائل عملية القلب المفتوح؟

بالصور

مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات

مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات
مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات
مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات

باللون الأسود.. نسرين أمين تثير الجدل بفستان لافت

نسرين امين تثير الجدل بفستان ملفت
نسرين امين تثير الجدل بفستان ملفت
نسرين امين تثير الجدل بفستان ملفت

لمرضى القلب و السكر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقطين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟

بفستان ستان.. ناهد السباعي تستمتع بإجازتها في اليونان وتشارك جمهورها تفاصيل رحلتها

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد