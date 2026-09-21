غدا بالإسكندرية.. قصور الثقافة تحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة احتفالية ثقافية فنية في الحادية عشرة صباح غد الثلاثاء 22 سبتمبر، بالمركز الثقافي الروسي بالإسكندرية، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي للغة الإشارة.

يقدم الاحتفالية د. وليد نادي، مدير إدارة برامج الصم وذوي الإعاقة الذهنية، وتترجمها إلى لغة الإشارة دعاء عبد المطلب، وتتضمن محاضرة بعنوان "الصعوبات التي تواجه الأشخاص الصم" تقدمها ياسمين علي مترجمة لغة الإشارة، يعقبها لقاء حول النماذج الإيجابية لعدد من الشباب الصم، تقدمه صفوانه علي، مدير مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بجناكليس.

تفاصيل الاحتفالية:

كما يشهد اليوم ورشة فنية للأطفال الصم، تدريب الفنانة نجلاء فتحي، وورشة للتعريف بأساسيات لغة الإشارة تقدمها المترجمة عزة عبد الظاهر، بالإضافة إلى عرض فني لفرقة الرواد للعرائس الماريونت بقيادة الفنان هشام نصرت، والتابعة لقصر ثقافة الأنفوشي.

تنفذ الاحتفالية من خلال الإدارة العامة للتمكين الثقافي التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، وبالتعاون مع فرع ثقافة الإسكندرية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وتختتم بتكريم عدد من النماذج الإيجابية من الشباب الصم، وعرض تجاربهم الناجحة في مختلف المجالات.

وتحتفل دول العالم في 23 سبتمبر باليوم العالمي للغة الإشارة، بهدف تحقيق التواصل والدمج المجتمعي للأشخاص الصم وضعاف السمع، والتوعية بقضاياهم والتحديات اليومية التي يواجهونها.