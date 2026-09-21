شيخ الأزهر يعزي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في وفاة شقيقه

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة شقيقه، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

ودعا شيخ الأزهر المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال فضيلته: «إنا لله وإنا إليه راجعون».

مفتي الجمهورية يعزي نائب رئيس الإمارات

من جانبه تقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في وفاة شقيقه الكريم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الإثنين.

وأعرب مفتي الجمهورية عن خالص مواساته للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سائلًا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.

كما تقدم فضيلة المفتي بخالص المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، داعيًا الله عز وجل أن يربط على قلوبهم، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يجعل ما أصابهم رفعةً في الدرجات وتكفيرًا للسيئات.

واختتم مفتي الجمهورية تعزيته بقوله تعالى: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.