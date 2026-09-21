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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

في اليوم الدولي للسلام.. الأزهر للفتوى يحدد 10 ركائز لنشر السلام المجتمعي

الأزهر للفتوى يحدد 10 ركائز لنشر السلام المجتمعي
الأزهر للفتوى يحدد 10 ركائز لنشر السلام المجتمعي
عبد الرحمن محمد

نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على منصة «فيسبوك» منشورًا توعويًا بمناسبة اليوم الدولي للسلام، الموافق 21 سبتمبر،  تناول فيه مفهوم السلام في الإسلام، تحت شعار «الْمُسْلِمُ سَلَامٌ»، مؤكدًا أن تحقيق السلام المجتمعي لا يتوقف عند رفع الشعارات، وإنما يحتاج إلى مجموعة من القيم والممارسات العملية التي يمكن للجميع الالتزام بها.

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن نشر السلام داخل المجتمع يبدأ بإلقاء السلام على الجميع، سواء من عُرفوا أو لم يُعرفوا، إلى جانب كف الأذى والامتناع عن إيذاء الكون والكائنات بمختلف صور الأذى.

وأشار المركز إلى أن إطعام الطعام يمثل إحدى الركائز المهمة لنشر السلام، من خلال تعزيز التكافل الاجتماعي وسد احتياجات الضعفاء والمحتاجين، فضلًا عن أهمية العفو والصفح والتسامح وإغلاق أبواب الضغائن والأحقاد بين أفراد المجتمع.

رد المظالم وإرجاع الحقوق

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى أهمية رد المظالم وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، وإعطاء كل ذي حق حقه، إلى جانب ترك التجسس والابتعاد عن سوء الظن بالآخرين، بما يسهم في تعزيز الثقة وحماية العلاقات الاجتماعية من أسباب الخلاف والنزاع.

كما شدد المركز على ضرورة التحلي بالصدق في المعاملات اليومية، باعتباره أساسًا لبناء الثقة بين الأفراد، مع أهمية إصلاح ذات البين والمبادرة إلى إنهاء الخلافات قبل تفاقمها واتساع آثارها.

ولفت مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى أن التخلق بالرفق واللين في القول والعمل من القيم التي تدعم نشر السلام بين الناس، إلى جانب إغاثة الملهوف، من خلال تأمين الخائف ومعاونة المحتاج في أوقات الأزمات.

وشدد المركز على أن التمسك بهذه القيم العالية يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمعات، ويسهم في إشاعة روح المحبة والأمان بين جميع أفراد المجتمع، بما يعزز ثقافة السلام ويقوي روابط التماسك بين أفراده.

الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية اليوم الدولي للسلام شعار «الْمُسْلِمُ سَلَامٌ» السلام المجتمعي إطعام الطعام

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