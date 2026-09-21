على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة .. كوريا الجنوبية وبنما تبحثان سبل تعزيز التعاون

بحث وزير خارجية كوريا الجنوبية تشو هيون مع وزير خارجية بنما ، خافيير إدواردو مارتينيز سبل تعزيز التعاون الثنائي، وذلك خلال لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة الحادية والثمانين للأمم المتحدة في نيويورك.

وأعرب تشو - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) اليوم /الإثنين/ - عن أمله في أن توسع الشركات الكورية الجنوبية مشاركتها في مشروعات البنية التحتية الرئيسية في بنما، وذلك وفقا لما أفادت به وزارة الخارجية في سول.

كما التقى تشو أيضا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خليل الرحمن، حيث اتفق الجانبان على توسيع نطاق التعاون مع التركيز على التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي لتعزيز العمل متعدد الأطراف.

ويزور تشو حاليا نيويورك لحضور الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أنه من المقرر أن يعقد سلسلة من المحادثات الثنائية مع نظرائه الأجانب على هامش الاجتماعات.