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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المنتخب يستعد لتصفيات أمم إفريقيا 2027.. ماذا قدم المحترفون قبل المعسكر؟

منتخب مصر
منتخب مصر
حسن العمدة

يستعد منتخب مصر لخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، حيث يتواجد «الفراعنة» في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أنجولا ومالاوي وجنوب السودان.

ويخوض منتخب مصر 3 مباريات خلال فترة التوقف الدولي الحالية، الممتدة من 21 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر المقبل، حيث يواجه أنجولا يوم 25 سبتمبر على استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءً، قبل أن يحل ضيفًا على جنوب السودان في جوبا يوم 29 سبتمبر، في الثالثة عصرًا.

ويختتم المنتخب مبارياته بمواجهة جنوب إفريقيا يوم 4 أكتوبر على استاد القاهرة.

وكان حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قد أعلن قائمة تضم 24 لاعبًا، بواقع 15 لاعبًا محليًا و9 محترفين، قبل أن يعلن إبراهيم حسن، مدير المنتخب، استبعاد حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري بسبب الإصابة، واستدعاء عمر فايد لاعب فروزينوني الإيطالي بدلًا منه.

وجاءت قائمة المحترفين كالتالي: محمد صلاح، حمزة عبد الكريم، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد عبد المنعم، حسام عبد المجيد، هيثم حسن، عمر فايد ورامي ربيعة.

محمد صلاح

يعيش محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، فترة مميزة منذ انتقاله إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، عقب رحيله عن ليفربول.

ونجح صلاح، صاحب الـ34 عامًا، في ارتداء القميص رقم 10 مع طرابزون، كما تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري التركي برصيد 7 أهداف، متفوقًا بفارق هدف على فيكتور أوسيمين مهاجم جالاتا سراي.

وشارك صلاح في 8 مباريات منذ انضمامه إلى طرابزون، بواقع 6 مباريات في الدوري التركي ومباراتين في الأدوار التمهيدية للدوري الأوروبي، وشارك أساسيًا في جميع اللقاءات باستثناء المباراة الافتتاحية أمام قاسم باشا.

وسجل النجم المصري هدفين أمام باشاك شهير، وهدفًا أمام آميد سبورتيف وجنتشلربيرليجي، قبل أن يختتم أهدافه بثلاثية «هاتريك» في شباك جالاتا سراي.

عمر مرموش

غاب عمر مرموش عن بداية موسم مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، قبل انتقاله إلى توتنام هوتسبير خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

وشارك مرموش مع مانشستر سيتي لمدة 37 دقيقة كبديل في مباراة كأس درع المجتمع، في ظهوره الوحيد بقميص الفريق قبل رحيله.

ومنذ انتقاله إلى توتنام، حجز مرموش مكانًا أساسيًا في تشكيل الفريق، حيث بدأ 4 مباريات أمام نيوكاسل ونوتنجهام فورست وإيفرتون وأستون فيلا.

ولم يسجل مرموش أو يصنع أي هدف مع توتنام حتى الآن.

حمزة عبد الكريم

لفت حمزة عبد الكريم الأنظار خلال فترة الإعداد مع برشلونة، بعدما تصدر قائمة هدافي الفريق وسجل 4 أهداف من إجمالي 14 هدفًا أحرزها النادي خلال التحضيرات.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا لمدة 4 دقائق خلال مواجهة برشلونة ورايو فايكانو في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، كما يتواجد ضمن قائمة الفريق في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

إبراهيم عادل

يشارك إبراهيم عادل بصورة أساسية مع نورشيلاند الدنماركي منذ بداية الموسم.

وساهم اللاعب في تأهل فريقه عبر الأدوار التمهيدية لدوري المؤتمر الأوروبي بعدما صنع هدفين، كما خاض 9 مباريات في الدوري الدنماركي، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر.

ويحتل نورشيلاند المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بفارق 7 نقاط عن كوبنهاجن المتصدر.

محمد عبد المنعم

عاد محمد عبد المنعم للمشاركة مع نيس الفرنسي بعد غيابه عن الموسم الماضي بالكامل بسبب إصابة في الرباط الصليبي للركبة.

وبدأ المدافع المصري الموسم كبديل أمام لوريان في الجولة الأولى، قبل أن يحجز مكانًا أساسيًا في المباريات الأربع التالية أمام باريس إف سي ولومان وأوكسير وليل.

وقدم عبد المنعم أداءً مميزًا أمام ليل، في المباراة التي حقق خلالها نيس أول انتصاراته في الدوري هذا الموسم، وحصل على أعلى تقييم بين لاعبي فريقه.

حسام عبد المجيد

انضم حسام عبد المجيد إلى لودوجوريتس البلغاري في بداية أغسطس قادمًا من الزمالك، ولذلك غاب عن بداية مشوار فريقه في الدوري.

وشارك المدافع المصري لمدة 6 دقائق كبديل أمام سلافيا صوفيا في ظهوره الأول، قبل أن يبدأ المباريات الثلاث التالية بشكل أساسي.

وودع لودوجوريتس الأدوار التمهيدية لدوري المؤتمر الأوروبي قبل انضمام عبد المجيد إلى صفوفه.

هيثم حسن

انتقل هيثم حسن إلى سيلتك الأسكتلندي قادمًا من ريال أوفييدو الإسباني.

ولم يشارك الجناح المصري في مباراة إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا أمام لاسك النمساوي، بينما شارك لمدة 7 دقائق في لقاء الذهاب.

وخاض حسن 4 مباريات أساسيًا مع سيلتك، ونجح خلالها في صناعة هدف، كما شارك كبديل لمدة 19 دقيقة في مباراة رينجرز الأخيرة بالدوري، والتي خسرها فريقه بهدف دون رد.

وبلغ إجمالي مشاركات هيثم حسن 9 مباريات، صنع خلالها هدفًا واحدًا، بإجمالي 431 دقيقة لعب.

عمر فايد

انضم عمر فايد إلى فروزينوني الإيطالي قادمًا من فنربخشة التركي، وشارك حتى الآن في مباراة واحدة كبديل ضمن منافسات كأس إيطاليا.

وودع فروزينوني البطولة أمام ساسولو بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، وسجل فايد ركلة فريقه خلال ركلات الترجيح.

رامي ربيعة

يشارك رامي ربيعة بصورة أساسية مع العين الإماراتي، حيث خاض 5 مباريات في الدوري الإماراتي، إلى جانب مباراة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل ربيعة هدفًا وصنع آخر خلال مواجهة النصر في الجولة الثالثة من الدوري الإماراتي، كما شارك أساسيًا في الفوز الكبير على النصر السعودي بنتيجة 4-0 في دوري أبطال آسيا.

ونجح المدافع المصري في قيادة العين للحفاظ على نظافة شباكه خلال 3 مباريات، فيما يتقاسم فريقه صدارة الدوري الإماراتي مع الجزيرة برصيد 13 نقطة لكل منهما.

منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية 2027 كأس الأمم الإفريقية

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