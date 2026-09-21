الأعلى للإعلام: منع ظهور إسلام صادق لمدة شهر

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، والتي جاءت كالآتي:

أولًا: إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ بمنع ظهور إسلام صادق، لمدة شهر، وإحالته لنقابة الصحفيين لإعمال شئونها.

ثانيًا: إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ بمنع ظهور الأستاذة/ ندى الحسيني، مقدمة برنامج "الكورفا سود" على إذاعة "صوت الزمالك" لمدة ٣ أسابيع من تاريخه، وإلزام إذاعة "صوت الزمالك" بأداء مبلغ مالي قدره ٥٠ ألف جنيه وذلك لمخالفة الأكواد والمعايير.