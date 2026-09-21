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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البرلمان الأوروبي: ندعو إلى قرارات دولية واضحة لوقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
البهى عمرو

أكد مارك بوتينجا، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، أن التصعيد الإسرائيلي الأخير وتوسيع العمليات العسكرية والاستيطان في الضفة الغربية المحتلة يشكلان إهانة واضحة لمواقف الاتحاد الأوروبي، مشدداً على أن إسرائيل لا تبالي بالتحذيرات الأوروبية طالما خلت من خطوات عملية وحازمة تواجه هذه الانتهاكات.

وأوضح بوتينجا، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن حزم العقوبات الثلاث التي فرضها الاتحاد الأوروبي حتى الآن اقتصرت على أفراد ومجموعات صغيرة من المستوطنين، ولم تستهدف منظومة الاحتلال والاستيطان نفسها، معتبراً أن هذه الإجراءات المحدودة لا تكفي لردع السياسات الإسرائيلية أو عرقلة التوسع الاستيطاني المستمر على الأرض.

واختتم بالدعوة إلى اتخاذ خطوات جادة وملموسة من قبل الاتحاد الأوروبي، مقترحاً تعليق اتفاقية الشراكة المميزة مع إسرائيل أو التخلي عن كافة الأنشطة التجارية مع المستوطنات؛ لضمان وقف المشاريع الاستيطانية ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية بصورة فعالة.

البرلمان الأوروبي الضفة الغربية الخارجية الاتحاد الأوروبي غزة

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