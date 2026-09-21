رئيس جامعة بورسعيد للطلاب مع انطلاق العام الدراسي: حددوا حلمكم واجتهدوا

أجرى الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، جولة تفقدية بكلٍّ من كليتي التجارة والهندسة، حرص خلالها على الالتقاء بأبنائه الطلاب والطالبات، والاطمئنان على انتظام الدراسة، والاستماع إليهم، وتهنئتهم ببدء عام جامعي جديد.

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور أحمد عبد الرحمن، عميد كلية التجارة، والدكتور طه فراج، عميد كلية الهندسة، إلى جانب وكلاء الكليتين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري.

وخلال لقاء مفتوح وحوار مباشر مع طلاب الكليتين، رحب الدكتور شريف يوسف صالح بأبنائه الطلاب، مؤكدًا سعادتَه بانضمامهم إلى أسرة جامعة بورسعيد، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا ناجحًا ومثمرًا.

وشدد على أن الجامعة لا تقتصر رسالتها على تقديم المعرفة الأكاديمية، وإنما تعمل على بناء شخصية الطالب وتأهيله علميًا ومهاريًا بما يمكنه من صناعة مستقبله والمشاركة الفاعلة في خدمة وطنه.

رسائل للطلاب حول العلم والانضباط والمهارات والأنشطة

ووجّه رئيس الجامعة عدة رسائل مهمة إلى الطلاب، جاء في مقدمتها ضرورة أن يحدد كل طالب حلمه وهدفه منذ بداية رحلته الجامعية، وأن يعمل بجد واجتهاد من أجل الوصول إليه، مؤكدًا أن الجامعة ستظل داعمة لأبنائها، وتوفر لهم مختلف الإمكانات والفرص التي تساعدهم على تحقيق طموحاتهم.

كما أكد الدكتور شريف يوسف صالح أهمية الانضباط والالتزام واحترام التقاليد والقيم الجامعية، إلى جانب الاجتهاد في تحصيل العلم، والاستفادة الحقيقية من سنوات الدراسة الجامعية، مشيرًا إلى أن بناء مستقبل الطالب لا يعتمد على التحصيل الأكاديمي فقط، وإنما يتطلب كذلك تنمية المهارات الشخصية والقدرات العملية والمشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة.

وأوضح أن جامعة بورسعيد تتيح لأبنائها إمكانات تعليمية وبحثية وتدريبية متنوعة من خلال كلياتها وأقسامها العلمية وبرامجها الأكاديمية المتميزة، داعيًا الطلاب إلى الاستفادة من هذه الإمكانات، وعدم الاكتفاء بالمعرفة النظرية، والعمل على تطوير قدراتهم بما يتناسب مع متطلبات المستقبل.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن جامعة بورسعيد تمتلك مكانة وسمعة متميزة محليًا وعربيًا ودوليًا، مستندة إلى ما تمتلكه من إمكانات تعليمية وبحثية وإدارية، إلى جانب ما تشهده من تطور في بنيتها التحتية ومنظومتها التكنولوجية، مؤكدًا أن هذا التطور يضع على الطلاب مسؤولية الاستفادة من الفرص المتاحة لهم.

في هذا السياق، شدد على أهمية التحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، داعيًا الطلاب إلى الاهتمام بتطوير مهاراتهم الرقمية واللغوية، وعلى رأسها اللغة الإنجليزية، والاستفادة من الدورات التدريبية التي توفرها الجامعة، باعتبارها من الأدوات الأساسية للتميز والمنافسة في سوق العمل.

كما أكد رئيس جامعة بورسعيد أن اختيار الطالب للقسم والتخصص الدراسي يجب أن يتم بعناية، وفقًا لقدراته وميوله واهتماماته، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على ربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل من خلال شراكاتها المتنوعة مع كبرى الشركات والمؤسسات، بما يسهم في إكساب الطلاب المهارات والخبرات التي يحتاجها سوق العمل المحلي والدولي.

وأضاف أن التعليم والتعلم يمثلان الأساس الحقيقي لتطور الطالب وبناء مستقبله، داعيًا أبناءه الطلاب إلى الحرص على صقل شخصياتهم ومهاراتهم بكل ما هو جديد، والاستفادة من الخبرات والفرص التي تقدمها الجامعة، مؤكدًا أن الطالب المنضبط والمجتهد يحظى دائمًا بالدعم والتقدير، وأن الجامعة حريصة على اكتشاف الطلاب المتميزين وتنمية قدراتهم.



وكشف رئيس الجامعة عن حرص جامعة بورسعيد خلال المرحلة المقبلة على إتاحة المزيد من فرص السفر والتدريب لطلابها بالجامعات العربية والأجنبية، بما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة للتعلم والتبادل الثقافي واكتساب الخبرات الدولية، ويعزز من قدرتهم على المنافسة في المستقبل.



واختتم الدكتور شريف يوسف صالح رسائله للطلاب بالتأكيد على أن أبناء الجامعة هم ذخيرة الوطن وحاضره ومستقبله، وأن العلم والمعرفة هما السلاح الحقيقي لبناء المستقبل، داعيًا إياهم إلى الحفاظ على ما حققه الوطن من إنجازات ومكتسبات، باعتبارها أمانة في أعناقهم، والعمل على استكمال مسيرة البناء والتقدم والازدهار.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة ستظل بيتًا داعمًا لأبنائها، تفتح أمامهم أبواب العلم والتدريب والتطوير، وتعمل على توفير بيئة جامعية تساعدهم على تحقيق طموحاتهم وصناعة مستقبل يليق بهم وبوطنهم.

وشهد اللقاء حضور الدكتورة أمل خليل، المشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة، والدكتور محمد رزق قميحة، المشرف على قطاع المدن الجامعية، والدكتور أحمد بيومي، المشرف على قطاع رعاية الطلاب بالجامعة، وسامية مصيلحي، أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد عبد الرحمن، عميد كلية التجارة، والدكتور طه فراج، عميد كلية الهندسة، ووكلاء الكليتين، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالكليتين، وسط مشاركة طلابية واسعة وتفاعل كبير من الطلاب مع الحوار المفتوح الذي جمعهم برئيس الجامعة مع انطلاق العام الدراسي الجديد.