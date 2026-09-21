سند وقت الشدة.. محافظ بورسعيد يقرر صرف مساعدة مالية عاجلة لأسرة شاب توفي بحادث

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والدة وزوجة أحد الشباب من أبناء بورسعيد و الذي توفي خلال سيره بالدراجة البخارية بالحي الإماراتي، وذلك عقب تداول خبر وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وحرص المحافظ على الاستماع إلى ظروف الأسرة واحتياجاتها، مؤكدًا حرصه على سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية ومساندة المواطنين في أوقات المحن

وخلال اللقاء، وجه محافظ بورسعيد بتوفير فرصة عمل مناسبة لزوجة الشاب المتوفى، بما يسهم في توفير مصدر دخل مستقر لها ويساعدها على تحمل مسؤوليات أسرتها

عقب تداول استغاثة الأسرة .. اللواء إبراهيم أبو ليمون يوجه بتوفير فرصة عمل لزوجة الشاب المتوفى

كما قرر المحافظ إعفاء نجل المتوفى من المصروفات الدراسية، حرصًا على استمرار مسيرته التعليمية وعدم تحميل الأسرة أعباء إضافية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بتقديم مساعدة مالية عاجلة للأسرة، في إطار حرصه على تقديم الدعم والمساندة للأسر التي تمر بظروف إنسانية استثنائية، والتخفيف من معاناتها

وتأتي هذه الاستجابة امتدادًا لسلسلة متواصلة من المواقف الإنسانية التي يحرص عليها محافظ بورسعيد، تأكيدًا على أن قطار الخير والمساندة لا يتوقف، وأن أبواب الدعم تظل مفتوحة أمام المواطنين، خاصة في أوقات الشدة والحاجة