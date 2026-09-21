القبض على عاطل انتحل صفة موظف للنصب على عملاء البنوك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة وقدرته على مساعدتهم فى الحصول على قروض ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية وطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وتحويلات مالية على بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة به.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وضُبط بحوزته ( 2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – 4 شرائح خطوط هواتف محمولة مختلفة) .. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وإرتكابه عدد (6) وقائع بذات الأسلوب .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

