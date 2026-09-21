بسبب خلافات الجيرة.. القبض على مزارع ونجله أتلفا محصول جارتهم بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص ونجله بالتعدى على قطعة أرض زراعية ملكها وإتلاف المحصول بها بكفر الشيخ.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 31 / أغسطس المنقضى تبلغ لمركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ من محام "وكيلاً عن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو" تضرر موكلته من قيام أحد الأشخاص ونجله بالتعدى على قطعة أرض زراعية ملكها كائنة بدائرة المركز وإتلاف المحصول بها لخلافات بينهم حول الجيرة الزراعية.

تم ضبط المشكو فى حقهما (مزارع ، نجله)، واتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





