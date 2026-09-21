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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

روسيا تعلن استهداف سفينة شحن للقوات الأوكرانية في أوديسا

روسيا
روسيا
البهى عمرو

قال حسين بشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" في موسكو، إن العاصمة الروسية شهدت ليلة هادئة عقب موجة من الهجمات بالمسيرات الأوكرانية، مشيراً إلى أن السلطات الروسية أعلنت إسقاط 450 مسيرة من أصل نحو 1600 استهدفت موسكو، فيما أسفر هجوم سابق عن مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين، إلى جانب أضرار بمصفاة نفط جنوب العاصمة.

وأوضح بشيك أن القوات الروسية نفذت، صباح اليوم، ضربات استهدفت سفينة شحن في ميناء أوديسا ومخازن للمعدات العسكرية القادمة من الدول الأوروبية إلى أوكرانيا، في إطار ما تصفه موسكو بالحصار البحري المفروض على كييف.

وأضاف أن موسكو توعدت بتكثيف ضرباتها، في وقت اتهمت فيه أوكرانيا برفع مستوى التصعيد قبيل انتخابات مجلس الدوما، بينما أعلنت السلطات الروسية انتهاء الانتخابات، واتهمت دولاً أوروبية ودول البلطيق بشن هجمات إلكترونية على أنظمة التصويت.

روسيا أوديسا موسكو أوكرانيا القوات الروسية

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